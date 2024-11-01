Debate: "El Futuro de la nuclear en España", Carlos Vázquez vs Eloy Sanz | Energía a Granel  

Hemos planteado este programa para arrojar luz y buscar consensos sobre el futuro de la nuclear en el mundo y, especialmente, en España. Lo hemos plantado a modo debate, pero un debate sosegado y desde los datos y los criterios técnicos. Para ello contamos con dos expertos en la materia: Eloy Sanz (Doctor en Ingeniería Química, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la cátedra de transición energética REGENERA.) y Carlos Vázquez-Rodríguez (doctor en Ingeniería Nuclear, investigador postdoctoral en el Forschungszent...
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Las instalaciones cuestan muchísimo dinero, muchos trámites, muchos años y tienen muchos gastos de explotación.
Ventajas: su capacidad productiva es muy grande y de más fácil instalación si se hace con SMR (mini reactores).
Desventajas: No es una energía flexible que puedas incorporar a la red en poco tiempo.
Ahora mismo, ya hay instalaciones de renovables que están produciendo como un reactor pequeño. E instalaciones previstas como el Nudo Mudéjar que, en su versión más pequeña, tendrá una evacuación de 400MW.