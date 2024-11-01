Debate: "El Futuro de la nuclear en España", Carlos Vázquez vs Eloy Sanz | Energía a Granel  

Hemos planteado este programa para arrojar luz y buscar consensos sobre el futuro de la nuclear en el mundo y, especialmente, en España. Lo hemos plantado a modo debate, pero un debate sosegado y desde los datos y los criterios técnicos. Para ello contamos con dos expertos en la materia: Eloy Sanz (Doctor en Ingeniería Química, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y director de la cátedra de transición energética REGENERA.) y Carlos Vázquez-Rodríguez (doctor en Ingeniería Nuclear, investigador postdoctoral en el Forschungszent...