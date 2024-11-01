edición general
David el Gnomo, el final

David el Gnomo, el final  

Últimas escenas de la serie Infantil, David el Gnomo (10 mins)

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Después de leer esto:
www.meneame.net/story/40-anos-david-gnomo-serie-espanola-fue-censurada

Busqué el final, mi ma... Que llorera de buena mañana.
mandelbr0t #4 mandelbr0t *
#0 Despertar traumas dormidos debería de estar penado
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
Un episodio que habla abiertamente de la muerte. "En el mundo todo tiene un final, querido amigo". "Efectivamente, y los gnomos no somos una excepción"

Hoy lo prohibirían por traumatizar a los niños.
maxxcan #2 maxxcan *
Nunca volví a ver ni un episodio de esa serie desde el trauma que me ocasionó ver el final de niño.

Y ya os digo que no lo voy a hacer hoy

Esta noticia debería venir con una advertencia muy gorda
#3 Ginto
#2 Toda la razón.
