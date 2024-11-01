Dassault recibe luz verde: India aprueba la compra de 114 nuevos aviones de combate Rafale

A pesar de las ofertas competitivas de Estados Unidos y Rusia para cazas de quinta generación, las autoridades indias consideran el Rafale como una solución probada y de fácil acceso para abordar la brecha de capacidad de la fuerza aérea. La adquisición de nuevos aviones Rafale ayudaría a cubrir la brecha mientras se espera la intensificación de los programas nacionales, como el Tejas Mark 1A y el futuro avión de combate de quinta generación de la India. El reciente rendimiento operativo del avión, sus avanzados sistemas de armas y la ...