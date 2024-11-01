Darwin tenía razón: humanos y animales coincidimos al elegir pareja

Había una pregunta que seguía en pie: ¿Es posible que tanto animales como humanos hayamos evolucionado para que nos guste la complejidad en el canto? Había una forma con la que podrían comprobarlo y la solución estaba delante de sus propias narices: internet. Podrían crean un juego de una forma muy sencilla en el que la gente de todo el mundo eligiese qué canto de una misma especie les gustaba más. “En la ciencia ciudadana gamificada, la gente se ofrece voluntaria para participar en experimentos simplemente porque son divertidos e interesantes”