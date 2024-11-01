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Darwin tenía razón: humanos y animales coincidimos al elegir pareja

Había una pregunta que seguía en pie: ¿Es posible que tanto animales como humanos hayamos evolucionado para que nos guste la complejidad en el canto? Había una forma con la que podrían comprobarlo y la solución estaba delante de sus propias narices: internet. Podrían crean un juego de una forma muy sencilla en el que la gente de todo el mundo eligiese qué canto de una misma especie les gustaba más. “En la ciencia ciudadana gamificada, la gente se ofrece voluntaria para participar en experimentos simplemente porque son divertidos e interesantes”

| etiquetas: darwin , pareja , canto , canción , música , aparear , pareja , gamificada
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5 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
#1 Leclercia_adecarboxylata
Sí, yo elegí a mi gata y actualmente formamos una trieja mi gato, mi gata y yo.
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skaworld #2 skaworld
Buf... Esta gente no ha visto como canta mi mujer....
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azathothruna #3 azathothruna
Ahora que expliquen como nacen los forever alone, y como reducirlo
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
¿También la eligen según la cantidad y calidad de partes vibradoras?
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Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
Hay más razones que el canto o la voz, que pueden ser factores cruciales (en mi caso hay tonos de voces que me crujen el alma, como la de mi ex); el aroma corporal influye mucho y curiosamente se han hecho experimentos sobre ello y se han sacado algunas hipótesis curiosas, como el hecho de que las mujeres u hombres del estudio tendían a elegir pareja, bueno, elegían potencialmente, por el olor de ropa utilizada en actividades deportivas, a personas con una biodiversidad en el microbioma diferenciada de la propia.
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