El daño que hace la religión al sistema educativo  

Algo muy grave ocurre cuando en el sistema educativo de un supuesto país desarrollado un profesor de ciencias puede negar todo el conocimiento científico actual por las delirantes alucinaciones de unos analfabetos pastores de cabras de la Edad del Bronce y no pasa nada.
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Habría que recordar el gran porcentaje de niños que asisten a colegios religiosos en España y en la "sensibilidad" que deben de tener sus profes de ciencia si quieren conservar su puesto de trabajo... por no hablar de la asignatura de religión y el sesgo "magister" que da soporte a los catequistas, disfrazados de maestros.