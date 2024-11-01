edición general
Daniel y Cecilia, conductores de autobús vascos en Alemania: 'El alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000'

Daniel y Cecilia, conductores de autobús vascos en Alemania: 'El alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000'

Cuando Daniel y Celia decidieron dejar Euskadi atrás, no sabían exactamente qué les deparaba el futuro en Alemania, pero sí tenían claro lo que querían dejar atrás: la incertidumbre laboral y los altos precios de la vivienda. Hoy, varios años después, no se arrepienten de su decisión. A la mejora económica se suman las atractivas ayudas sociales que ofrece el sistema alemán. Celia, por ejemplo, recibe 255 euros al mes por cada uno de sus hijos, una cantidad fija que no depende de sus ingresos y que puede utilizar libremente.

Andreham #1 Andreham
Tercer artículo de "Vente a Alemania, Pepe".

A ver si los de "traen inmigrantes para bajar los sueldos" se dan cuenta, o aún les hace falta otros tres artículos más.
#4 EISev
#1 ¿Insinúas que ellos también traen inmigrantes (españoles) para bajar los sueldos (alemanes)? :troll:
Narmer #6 Narmer
#1 Este artículo viene bien para recordar que, aunque España ahora sea la cabeza de carrera de crecimiento económico y Alemania esté por detrás (en crecimiento), aún nos queda un largo camino para igualar a Alemania económicamente.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
"Daniel, en cambio, vive en un pequeño pueblo y paga solo 550 euros por un apartamento."

La noticia "cherry picking" del día: toman el caso de un notas que se fue de Bilbao, una de las ciudades más caras de España a un pueblucho de Alemania, y no intentan hacer creer que eso es la norma y que allí atan los perros con longaniza.
Narmer #7 Narmer
#5 Dime un pueblucho español donde se den condiciones similares a las que describe. Dudo que a un conductor de autobús de Vitigudino (Salamanca) le paguen 3.000€ más 255€ de ayudas por hijo.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#5 los atan con bratwursts
#9 nexus5
Me perdieron la maleta en un vuelo a Munich, fui al sitio para dar de alta la reclamación, y la chica que nos atendió, no solo era española, sino de la provincia de Huesca, como yo (Conozco a un tío suyo y todo). Como era última hora, me ayudó a coger el tren a la estación central, que ella misma cogió a la vez conmigo, y en el camino me contó que pagaba de alquiler entre y su novio menos del 15% del dinero que entraba en casa. Llevaba 3 años, y había visitado mas de 20 países.
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
El gobierno social comunista sólo trae ruina.
El gobierno facha-conservador sólo trae muerte.
Veste Alemania Mari Carmen, veste Alemania.
