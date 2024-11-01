Danica Patrick dice que Bad Bunny ‘no debería estar permitido’ en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

La ex piloto de nascar dijo: “No deberían permitirse canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del año en Estados Unidos”, escribió. “No solo por los deportes”. Un fan bromeó: “¿Qué vas a hacer? ¿Amenazar con volver a correr en NASCAR?”. Otro dijo: “¿Sabes que es estadounidense, verdad?”. Bad Bunny nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994.