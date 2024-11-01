edición general
Danica Patrick dice que Bad Bunny ‘no debería estar permitido’ en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

La ex piloto de nascar dijo: “No deberían permitirse canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del año en Estados Unidos”, escribió. “No solo por los deportes”. Un fan bromeó: “¿Qué vas a hacer? ¿Amenazar con volver a correr en NASCAR?”. Otro dijo: “¿Sabes que es estadounidense, verdad?”. Bad Bunny nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994.

aruleno #6 aruleno
Una xenófoba. Con ganas de casito.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"No deberian permitirse mujeres conduciendo en la Nascar, solo deberian permitirse hombres en los grandes eventos de automovilismo de USA" :troll:
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ni en la superbowl, ni en la radio, ni en el karaoke del barrio .... madre que puto petardo.
#5 Albarkas
#1 Ya. Pero déjalo que cante.
Sólo por joder. :troll:
Pertinax #2 Pertinax *
Tranquila Danica. Tampoco habla español.
antesdarle #3 antesdarle
Lo que diga un expiloto del Nascar debe tener la misma validez de lo que diga el tonto del pueblo después de un par de carajillos en el bar de turno.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 "Una expiloto"
#9 Toponotomalasuerte
#3 si lo que dice es odio asqueroso, debería de pagar por ello. Que no somos tan tolerantes con los que ensalzan la labor del soldado vasco.
seguidorDeCristo #8 seguidorDeCristo
Este es uno de esos asuntos en los que sea cual sea el resultado, todos perdemos. Por un lado el hiper patriotismo rancio usano, por el otro Bad Bunny...

No se casi mejor que se acabe el mundo
