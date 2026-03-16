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Dacia anuncia 1.200 despidos en Rumanía para llevarse producción a Turquía y Eslovenia

Dacia anuncia 1.200 despidos en Rumanía para llevarse producción a Turquía y Eslovenia

La automovilística prescindirá de más de un 10% de su plantilla en su gran fábrica local por la crisis del sector y la robotización de los procesos.

| etiquetas: rumania , dacia , coches , economía , despidos
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4 comentarios
9 2 0 K 119 actualidad
#4 Pitchford
La comparativa de sueldos entre Eslovenia y Rumanía muestra una diferencia significativa, con Eslovenia situándose en una posición superior tanto en salario mínimo como en salario medio.

¿Les estarán robando el cobre en las fábricas de Rumanía? :troll:
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se van a batir el cobre.

Luego cuando se quejen que Turquía o Eslovenia producen coches más baratos y se comen los cagaos pedirán ayudas y aranceles.
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Gry #2 Gry
#1 Eslovenia está en la UE y tenemos un acuerdo de Libre Comercio con Turquía.
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#3 omega7767
#2 "tenemos un acuerdo de Libre Comercio con Turquía."

pues que maravilla lo del libre comercio
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menéame