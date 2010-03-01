La curiosa historia de los sellos postales de Bután con discos reproducibles [Eng]  

Hechos de plástico y grabados con una melodía, estos diminutos sellos de vinilo se encuentran entre los fragmentos de vinilo más extraños y encantadores que existen. Chris May investiga cómo el reino budista de Bután llegó a producir los primeros sellos parlantes del mundo. Durante décadas, la industria filatélica desestimó los sellos como novedades de mal gusto y, en consecuencia, eran de muy baja calidad. En 1993, cuando se incluyeron por primera vez en la biblia de los coleccionistas, el Catálogo de Sellos Postales Estándar de Scott,