edición general
9 meneos
94 clics
La curiosa historia de los sellos postales de Bután con discos reproducibles [Eng]

La curiosa historia de los sellos postales de Bután con discos reproducibles [Eng]  

Hechos de plástico y grabados con una melodía, estos diminutos sellos de vinilo se encuentran entre los fragmentos de vinilo más extraños y encantadores que existen. Chris May investiga cómo el reino budista de Bután llegó a producir los primeros sellos parlantes del mundo. Durante décadas, la industria filatélica desestimó los sellos como novedades de mal gusto y, en consecuencia, eran de muy baja calidad. En 1993, cuando se incluyeron por primera vez en la biblia de los coleccionistas, el Catálogo de Sellos Postales Estándar de Scott,

| etiquetas: postales , sellos , vinilo , bután
7 2 0 K 159 curiosidades
9 comentarios
7 2 0 K 159 curiosidades
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#3 generación Z, pero de Mazinguer Z
2 K 28
#6 eqas
#4 tú también te quedase semanas esperando sabado tras sábado a las 3 de la tarde a ver si ese tío con taparrabos llamado orzowei era un error y volvía Mazinger Z? Aun hoy estoy traumatizado :-)
2 K 40
JanSmite #8 JanSmite
#6 ¿Tú también lloraste cuando quitaron Meteoro?

:troll: :shit:
0 K 20
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#6 No me acuerdo de eso, pero en la guardería me regalaron un tebeo de Mazinguer Z que perdí en una de las miles de mudanzas muchos años más tarde
0 K 7
#1 fremen11 *
Joer cómo los que venían en los bollos, creo recordar que eran en unos de cropan, los megatones, eran discos de plástico y tambíen venía un soporte con una aguja y le dabas vueltas con el dedo para que sonase

cropan-pastelitos.blogspot.com/2010/03/los-grandes-guerreros-te-hablan

No me falla la memoría
1 K 21
#3 eqas
#1 tú también eres mayorcillo, no?
1 K 21
Moderdonia #2 Moderdonia *
-¿Capital de Bután?
-Timbú, timbá, cada día yo te quiero más.
(Regla nemotécnica)
1 K 18
#5 mstk
#2 En mis tiempos era Punaka.
1 K 19
Natxelas_V #7 Natxelas_V
Y dónde está el audio para escucharlos?
0 K 7

menéame