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La cuota del yuan en la financiación del comercio mundial se cuadruplica hasta alcanzar el 8 %, mientras continúa la desdolarización (Eng)
El yuan ya se usa cada vez más para pagar importaciones/exportaciones. Su cuota en financiación del comercio ha subido hasta ~8% global, desde menos del 2% en 2020
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makinavaja
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gain!!!!!
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#8
mosfet
#1
MACHINGA! suena mejor.
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#3
correcorrecorre
Esto es cíclico, primero fue el Real de a ocho, después el dolar y ahora será el yuan. El declive de EEUU se va notando..
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#2
cenutrios_unidos
¡YUANES A TIPO FIJO!
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#6
angelitoMagno
Si Trump consigue destruir el dominio de USA, si que deberían darle el Nobel de la paz
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#5
angeloso
Lo mejor que podría pasarle al mundo.
Seguir usando los dólares implica seguir sufragando su maquinaria de guerra, ya que la inflación generada por imprimir estampitas la pagamos todos.
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#4
Barriales
En cuanto la manivela del dólar infinito se gripe un poco, a tomar por culo.
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#7
Pepis
Posiblemente Trump será recordado como el mejor presidente de China, y guardó la esperanza de que también de la UE.
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Seguir usando los dólares implica seguir sufragando su maquinaria de guerra, ya que la inflación generada por imprimir estampitas la pagamos todos.