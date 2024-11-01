edición general
27 meneos
48 clics
La cuota del yuan en la financiación del comercio mundial se cuadruplica hasta alcanzar el 8 %, mientras continúa la desdolarización (Eng)

La cuota del yuan en la financiación del comercio mundial se cuadruplica hasta alcanzar el 8 %, mientras continúa la desdolarización (Eng)

El yuan ya se usa cada vez más para pagar importaciones/exportaciones. Su cuota en financiación del comercio ha subido hasta ~8% global, desde menos del 2% en 2020

| etiquetas: dolar , yuan , euro , moneda , china , comercio
23 4 0 K 346 actualidad
8 comentarios
23 4 0 K 346 actualidad
makinavaja #1 makinavaja *
Make chinA Great Again!!!!! xD xD xD
5 K 67
mosfet #8 mosfet
#1 MACHINGA! suena mejor.
0 K 7
correcorrecorre #3 correcorrecorre
Esto es cíclico, primero fue el Real de a ocho, después el dolar y ahora será el yuan. El declive de EEUU se va notando..
2 K 29
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡YUANES A TIPO FIJO!
1 K 27
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Si Trump consigue destruir el dominio de USA, si que deberían darle el Nobel de la paz :troll:
0 K 15
angeloso #5 angeloso
Lo mejor que podría pasarle al mundo.

Seguir usando los dólares implica seguir sufragando su maquinaria de guerra, ya que la inflación generada por imprimir estampitas la pagamos todos.
0 K 11
#4 Barriales
En cuanto la manivela del dólar infinito se gripe un poco, a tomar por culo.
0 K 6
#7 Pepis
Posiblemente Trump será recordado como el mejor presidente de China, y guardó la esperanza de que también de la UE.
0 K 6

menéame