Cuidado con los patriotas

Algunos estribillos históricos se repiten. Quien estudia la cultura desde que España se constituyó como nación en el siglo XIX comprueba el afán sucesivo con el que traicionan a su patria los que se llaman patriotas con un orgullo agresivo.

Lamantua
Cuanto más patriota más ladrón.
Pepepaco
Durante el gobierno de Zapatero hizo fortuna el apelativo "patriotas de hojalata" para definir a aquellos que decían "que se hunda España, que ya la salvaremos nosotros".
La derecha siempre ha puesto sus intereses por delante de los del país.
Nada nuevo bajo el sol.
Nasser
Ayuso, en un momento del mensaje que se emitió en el evento en Miami con dirigentes de ultraderecha.

ombresaco
#1 Dime de qué presumes y te diré de que careces no es un refrán nuevo
