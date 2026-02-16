Cuidado con los patriotas

Algunos estribillos históricos se repiten. Quien estudia la cultura desde que España se constituyó como nación en el siglo XIX comprueba el afán sucesivo con el que traicionan a su patria los que se llaman patriotas con un orgullo agresivo.
La derecha siempre ha puesto sus intereses por delante de los del país.
Nada nuevo bajo el sol.
Ayuso, en un momento del mensaje que se emitió en el evento en Miami con dirigentes de ultraderecha.
