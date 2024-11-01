"Cuestión de supervivencia": el presidente que quiere ayudar a financiar los tratamientos anticaída del cabello [ENG]

El bien peinado presidente surcoreano se ha embarcado en una misión para ayudar a sus alopécicos habitantes. En su cabeza: que el sistema nacional de salud pague la factura de los tratamientos anticaída. El presidente Lee Jae Myung lanzó esta sugerencia a sus compañeros durante una reunión esta semana, argumentando que dichos tratamientos eran vistos antes como una mera cuestión estética, pero que ahora son vistos como una "cuestión de supervivencia".