"Cuestión de supervivencia": el presidente que quiere ayudar a financiar los tratamientos anticaída del cabello [ENG]

"Cuestión de supervivencia": el presidente que quiere ayudar a financiar los tratamientos anticaída del cabello [ENG]

El bien peinado presidente surcoreano se ha embarcado en una misión para ayudar a sus alopécicos habitantes. En su cabeza: que el sistema nacional de salud pague la factura de los tratamientos anticaída. El presidente Lee Jae Myung lanzó esta sugerencia a sus compañeros durante una reunión esta semana, argumentando que dichos tratamientos eran vistos antes como una mera cuestión estética, pero que ahora son vistos como una "cuestión de supervivencia".

Lord_Cromwell
#0 Te he añadido el ENG al título
carademalo
#1 Gracias, pero te agradecería andases con ojo con las ediciones por los cambios de sub. Sé que es accidental, pero ten cuidado cuando editas meneos de subs que no sigues ya que automáticamente los reasigna a un sub general (como ha pasado con éste, que lo ha reasignado a Actualidad).
aPedirAlMetro
#3 Algo me dice que no ha sido intencional
PD: Perdon por el negativo, dedazo
carademalo
#7 Lo sé, lo sé. Vuelve a cargar los comentarios.
carakola
La obsesión de los coreanos con la cirugía estética es una pasada.
Pitchford
Si se empiezan a financiar públicamente todos los tratamientos estéticos por "cuestiones de supervivencia" vamos a estar averiaós.. Entiendo que en España sólo se tratan los problemas estéticos que se salen notoriamente de lo habitual, por enfermedad o accidente.
placeres
#9 #5 Creo que no sois conscientes que Corea del Sur es el epicentro global de la cirugía estética (La mitad de las mujeres jóvenes se han sometido alguna cirugía-tratamiento). Con una sociedad tan volcada en la imagen, el hecho de que el Estado respalde esta industria no es ninguna locura externa, sino una consecuencia directa de su chiflada estructura social.

Ya en el pasado el gobierno metió dinero para la industria de turismo estético, incluso creando nuevos distritos especializados en…   » ver todo el comentario
elTieso
Entonces los calvos surcoreanos mueren. Pobrecillos.
MIrahigos
Efecto llamada, lo llaman.
JohnnyQuest
Nunca he tenido más amor propio que desde que acepté el cartón y me rapé. Y de hecho los demás lo notan. Mucho.
alfre2
España tiene uno de los índices de alopecia más acusados del mundo.

Por otro lado, los tratamientos de estética son de lo más común en Corea del Sur, hasta llegar al punto de que es una pregunta de lo más común en las entrevistas de trabajo; saber qué tratamientos te has hecho. Si dices que no te has hecho nada te miran raro y te preguntan por qué no; se considera que no te interesa mejorar tu imagen personal y es muy probable que quedes descartado si se requiere de una imagen profesional seria. Es una verdadera obsesión.

Ejemplo: youtu.be/-00W7_cn6LY?si=0NhW5KPrDQTsCbe8
aPedirAlMetro
Corea del sur , con una tasa de pobreza estimada del 45% entre los mayores de 65 años... se plantea financiar tratamientos para la caida del cabello... xD

Puestos a quemar dinero, mejor invertirlo en alagamientos de pene, y protesis mamales
johel
#5 Politicos ocupandose de los problemas importantes de la sociedad, para sorpresa de nadie.
