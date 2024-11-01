"Cuestión de supervivencia": el presidente que quiere ayudar a financiar los tratamientos anticaída del cabello [ENG]

El bien peinado presidente surcoreano se ha embarcado en una misión para ayudar a sus alopécicos habitantes. En su cabeza: que el sistema nacional de salud pague la factura de los tratamientos anticaída. El presidente Lee Jae Myung lanzó esta sugerencia a sus compañeros durante una reunión esta semana, argumentando que dichos tratamientos eran vistos antes como una mera cuestión estética, pero que ahora son vistos como una "cuestión de supervivencia".
| etiquetas: presidente , corea del sur , calvicie , alopecia , supervivencia
PD: Perdon por el negativo, dedazo
Ya en el pasado el gobierno metió dinero para la industria de turismo estético, incluso creando nuevos distritos especializados en… » ver todo el comentario
Por otro lado, los tratamientos de estética son de lo más común en Corea del Sur, hasta llegar al punto de que es una pregunta de lo más común en las entrevistas de trabajo; saber qué tratamientos te has hecho. Si dices que no te has hecho nada te miran raro y te preguntan por qué no; se considera que no te interesa mejorar tu imagen personal y es muy probable que quedes descartado si se requiere de una imagen profesional seria. Es una verdadera obsesión.
Ejemplo: youtu.be/-00W7_cn6LY?si=0NhW5KPrDQTsCbe8
Puestos a quemar dinero, mejor invertirlo en alagamientos de pene, y protesis mamales