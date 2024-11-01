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Un cuervo rechaza otro así que este decide lanzarle ramas  

Una cuervo rechaza a otro así que el rechazado decide coger ramas y lanzárselas.

| etiquetas: cuervo , rechazo , cuerva , ramas , cortejo
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9 comentarios
4 1 0 K 102 aves
#2 username
Cuervincel
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Fantasías de frikis que no sabrán si hay una hembra de cuervo, dos o ninguna entre esos ejemplares.
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#4 tpm1
#3 Leyendo los comentarios de Reddit la supuesta hembra es joven y que no se emparejan hasta más delante, así que puede ser cualquier cosa, incluso el otro el padre.
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#6 Leclercia_adecarboxylata *
#3 Tienes razón. Entre los cuervos hay monomorfismo sexual por lo que no puede distinguirse el género sin ver su aparato reproductor y ni aún así salvo porque el macho es ligeramente de mayor tamaño que la hembra, pero esto depende de la edad.

Parece que el sexado de cuervos tiene muchos problemas y hay muchos artículos sobre ello.

Así que lo corrijo.
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elmileniarismovaallegar #1 elmileniarismovaallegar
Joder... cómo está la machosfera incel-cuervil!...
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Cuñado #7 Cuñado
#1 El cuervo se acaba de abrir una cuenta en Menéame para enviar noticias de cuervas haciendo cosas malas por el mundo y poner comentarios de "imposible, si son seres de luz, que lo he leído en Menéame".
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Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Me encantan los cuervos, son muy inteligentes, y algo cabroncetes. Supongo que de ahí viene la inmerecida mala fama que tienen.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Yo sí te creo, hermana cuerva
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Spirito #8 Spirito
En vez de cuervo es cuerno, porque la "n" se ha dado la vuelta.

A ver, que éstas cosas pasan, incluso está documentado en la Biblia con el divino pájaro. :troll:
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