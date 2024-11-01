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Un cuervo rechaza otro así que este decide lanzarle ramas
Una cuervo rechaza a otro así que el rechazado decide coger ramas y lanzárselas.
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etiquetas
:
cuervo
,
rechazo
,
cuerva
,
ramas
,
cortejo
4
1
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K
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aves
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#2
username
Cuervincel
6
K
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#3
Tunguska08Chelyabinsk13
Fantasías de frikis que no sabrán si hay una hembra de cuervo, dos o ninguna entre esos ejemplares.
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K
36
#4
tpm1
#3
Leyendo los comentarios de Reddit la supuesta hembra es joven y que no se emparejan hasta más delante, así que puede ser cualquier cosa, incluso el otro el padre.
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K
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#6
Leclercia_adecarboxylata
*
#3
Tienes razón. Entre los cuervos hay monomorfismo sexual por lo que no puede distinguirse el género sin ver su aparato reproductor y ni aún así salvo porque el macho es ligeramente de mayor tamaño que la hembra, pero esto depende de la edad.
Parece que el sexado de cuervos tiene muchos problemas y hay muchos artículos sobre ello.
Así que lo corrijo.
0
K
20
#1
elmileniarismovaallegar
Joder... cómo está la machosfera incel-cuervil!...
3
K
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#7
Cuñado
#1
El cuervo se acaba de abrir una cuenta en Menéame para enviar noticias de cuervas haciendo cosas malas por el mundo y poner comentarios de "imposible, si son seres de luz, que lo he leído en Menéame".
0
K
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#9
Jointhouse_Blues
Me encantan los cuervos, son muy inteligentes, y algo cabroncetes. Supongo que de ahí viene la inmerecida mala fama que tienen.
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K
12
#5
elgranpilaf
Yo sí te creo, hermana cuerva
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11
#8
Spirito
En vez de cuervo es cuerno, porque la "n" se ha dado la vuelta.
A ver, que éstas cosas pasan, incluso está documentado en la Biblia con el divino pájaro.
0
K
9
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9
comentarios)
menéame
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Parece que el sexado de cuervos tiene muchos problemas y hay muchos artículos sobre ello.
Así que lo corrijo.
A ver, que éstas cosas pasan, incluso está documentado en la Biblia con el divino pájaro.