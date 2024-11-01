edición general
Cuentos de Terramar: Reseña y Orden de Lectura

Si hay una saga que me dejó huella y que cada vez que vuelvo a ella me hace descubrir algo nuevo, esa es Terramar de Ursula K. Le Guin. Publicada por primera vez en 1968 con Un mago de Terramar, esta serie no solo me ofreció una historia fascinante de fantasía, sino que me hizo replantear cómo veo el género. Lo que Le Guin construyó no es un simple mundo de hechizos y dragones, es un lugar donde todo está interconectado. Cada acción, cada palabra, cada hechizo tiene un eco, un peso, y eso lo convierte en un universo que parece vivo y real.

| etiquetas: cuentos de terramar , ursula k. le guin , fantasía , magia
Deckardio #1 Deckardio *
También me impactó la saga. Por cierto que muy influyente en el género. Y una de las numerosas pruebas de que la fantasía no es sinónimo de escapismo (aunque este también sea necesario en ocasiones). Y es que K. Le Guin fue una grande. Como se te echa de menos, maestra.
#2 Jodere
A mi me gusto me al final se me hizo un poco pesada, las que mas me han gustado de ella son: La Rueda Celeste y Paises Imaginarios.
