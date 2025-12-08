Cuba prevé otro apagón récord: más del 62 % del país a la vez sin corriente este lunes

La estatal Unión Eléctrica prevé hoy prolongados apagones que dejarán de forma simultánea más de un 62 % del país sin corriente, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento. Se trata del tercer récord en 7 días. También es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse los datos. Cuba sufre una grave crisis energética desde 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales. Estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema