Cuba prevé otro apagón récord: más del 62 % del país a la vez sin corriente este lunes

La estatal Unión Eléctrica prevé hoy prolongados apagones que dejarán de forma simultánea más de un 62 % del país sin corriente, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento. Se trata del tercer récord en 7 días. También es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse los datos. Cuba sufre una grave crisis energética desde 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales. Estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema
| etiquetas: cuba , apagón , apagones
España debería ir en ayuda del Pueblo Cubano en todos los sentidos.
Los que hemos estado allí y hemos podido comprobar el cariño, humanidad, honestidad... no sé, del Pueblo Cubano, se nos cae el alma al suelo.
Basta ya de bloqueo de EEUU a Cuba. Basta ya, también, de dictadura en Cuba.
Ojalá haya mucha más ayuda a nuestros hermanos de Cuba, al Pueblo.
Si algún cubano/a me leéis, deciros que como español, desde España, me duele bastante lo que estáis pasando y, ojalá, pudiera ayudaros más.
Tengo mi corazón en Cuba.
Entiendo además, con total respeto a la soberanía del Pueblo Cubano, que España tiene un papel fundamental en pos del progreso de Cuba.
Es lamentable lo que están pasando los cubanos desde hace décadas.
Yo he llorado allí viendo lo que había y lo injusto de su situación y, quizás de ahí también, mis críticas acérrimas a EEUU.
A ver cuando los cubanos se libran de la dictadura, que ya es hora
A ver si se te va a pasar la videoconferencia con el Pentágono y luego te quedas sin mantras para difundir a tu legión de monaguillos yanquinejados.
A no ser que tu amo Putin interfiera porque no le guste como le dejaste las botas
Debe haber guías o algo para que queden bien y te pase la manita por el lomo a modo de agradecimiento
Bueno, esperanza lo que se dice esperanza... en fin, tampoco hay que exagerar.
O que supliquen de rodillas y pidiendo perdón antes, a España que les reincorpore como provincia del Reino jurando lealtad al rey y prometiendo empezar a pronunciar las erres como corresponde