Cuba condena asalto de EE.UU. a buque petrolero venezolano

“Cuba expresa su total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, expresó Díaz-Canel en la red social X. «Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país«, agregó