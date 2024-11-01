edición general
7 meneos
4 clics
Cuba condena asalto de EE.UU. a buque petrolero venezolano

Cuba condena asalto de EE.UU. a buque petrolero venezolano

“Cuba expresa su total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, expresó Díaz-Canel en la red social X. «Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país«, agregó

| etiquetas: petrolero venezolano , cuba , condena
7 0 1 K 72 actualidad
9 comentarios
7 0 1 K 72 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Lo que viene siendo piratería.

Los gringos aprendiendo de los piratas somalíes.
6 K 82
Aokromes #4 Aokromes
#1 son anglosajones, vuelta a sus origenes de corsarios :troll:
1 K 26
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Y que no lo denuncie Europa es una vergüenza.
4 K 58
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Sera que ese petroleo robado se lo va a vender EEUU a la UE al precio que le de la gana a ellos. :troll:
0 K 20
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Cada día un comentario más ridículo. #_5
2 K 42
#2 mstk
Habrá que trasladar la operación Atalanta al mar caribe.
1 K 23
Findeton #5 Findeton
Cuba, que expropió empresas americanas en su país sin devolver el dinero que correspondía a sus ciudadanos y por lo que tienen un embargo.

Pues que se apliquen el cuento primero.
1 K 20
#9 pozz
#5 El chiste se cuenta solo. xD
0 K 7
angelitoMagno #8 angelitoMagno
¿A que buque petrolero se refiere el titular?
Porque el petrolero detenido por USA no es venezolano, operaba con una bandera de la Guyana Francesa.

www.bbc.com/mundo/articles/cm20e020064o
0 K 13

menéame