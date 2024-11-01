Cuba condena asalto de EE.UU. a buque petrolero venezolano

“Cuba expresa su total apoyo a la declaración de denuncia del gobierno de Venezuela y condena enérgicamente el asalto de un buque petrolero en el Mar Caribe, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, expresó Díaz-Canel en la red social X. «Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país«, agregó
| etiquetas: petrolero venezolano , cuba , condena
Los gringos aprendiendo de los piratas somalíes.
Pues que se apliquen el cuento primero.
Porque el petrolero detenido por USA no es venezolano, operaba con una bandera de la Guyana Francesa.
www.bbc.com/mundo/articles/cm20e020064o