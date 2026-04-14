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Cuatro estudiantes aplican la física cuántica y ponen en jaque las reglas de la partida clásica de mus: "Es abrir la caja de Pandora"

Los jóvenes que estudian los últimos cursos de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid han creado QuantuMus, un videojuego que aplica principios cuánticos en la partida de cartas tradicional

| etiquetas: cuantica , mus , complutense , premio , videojuego
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10 comentarios
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salteado3 #5 salteado3
Quántica-fusión.

La nueva moda, mejor que meterle grafeno a cualquier asunto.
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#5 Dentro de poco en sus restaurantes: "solomillo cuántico al aroma de positrón". Te destapan el plato en la mesa y no hay nada, porque los positrones han interactuado con la materia del solomillo y se han aniquilado mutuamente. 55€ el plato.
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JackNorte #4 JackNorte
#3 No se como es un cerdo cuantico un gato si. xD Todos los gatos lo son.  media
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#8 Toponotomalasuerte
#4 en la logse o LOMCE o la que sea ya no os enseñan nada!!
Un cerdo cuántico es Donald Trump. Que está en superposición de genocida y pederasta.
Pero mola esa baraja! La quiero. Ahora te faltan los 3 con algo de cerdo y los 2 con algo gallinaceo.
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#4 Ha confundido club-basto con club-trébol. Como en la misma historia de la baraja. :-)
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JackNorte #1 JackNorte *
Los reyes seran gatos seguro. xD  media
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JackNorte #2 JackNorte
#1 Reajuste baraja española :-)  media
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#3 Toponotomalasuerte
#1 deberían de ser cerdos.
...Y los ases pollitos.
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Dene #10 Dene
#1 Mucho mejor si le enchufan el programa al interfaz del mitico PC mus de los 90...  media
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#7 fremen11
Tiene que ser una putada eso de aplicar la cuántica a frases como: "quiero y no pierdo" o "punto y miedo"
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menéame