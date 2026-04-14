Cuatro estudiantes aplican la física cuántica y ponen en jaque las reglas de la partida clásica de mus: "Es abrir la caja de Pandora"

Los jóvenes que estudian los últimos cursos de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid han creado QuantuMus, un videojuego que aplica principios cuánticos en la partida de cartas tradicional
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La nueva moda, mejor que meterle grafeno a cualquier asunto.
Un cerdo cuántico es Donald Trump. Que está en superposición de genocida y pederasta.
Pero mola esa baraja! La quiero. Ahora te faltan los 3 con algo de cerdo y los 2 con algo gallinaceo.
...Y los ases pollitos.