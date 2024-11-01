Las cuatro balizas V16 a las que la DGT ha retirado la homologación: comprueba si es la tuya

En plena cuenta atrás para la entrada en vigor de la baliza V16 como único dispositivo legal para señalizar accidentes y averías en carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos. Lo ha hecho, según informa Europa Press, por haber finalizado la vigencia de sus respectivos certificados administrativos. En concreto, se trata de los dispositivos de estas marcas comerciales que detalla la asociación de consumidores Facua.