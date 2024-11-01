edición general
Las cuatro balizas V16 a las que la DGT ha retirado la homologación: comprueba si es la tuya

En plena cuenta atrás para la entrada en vigor de la baliza V16 como único dispositivo legal para señalizar accidentes y averías en carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos. Lo ha hecho, según informa Europa Press, por haber finalizado la vigencia de sus respectivos certificados administrativos. En concreto, se trata de los dispositivos de estas marcas comerciales que detalla la asociación de consumidores Facua.

#3 endy
"Al estar la retirada motivada por la falta de renovación de las licencias"

Ya hay renovación de licencias y todo!
Fábricas una vez y a pagar el impuesto revolucionario regularmente.
Apesta a chiringuito a kilómetros
#8 strike5000
#3 ¡Y nos creíamos que el negocio era vender las balizas a los conductores...! xD xD xD
#1 Antipalancas21
Las balizas V16 retiradas su homologación son:
Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon SL)

Al estar la retirada motivada por la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no por fallos técnicos de funcionamiento, dejarán de comercializarse en los puntos de venta, pero los conductores que las tengan compradas podrán usarlas a partir del 1 de enero, al cumplir todos los requisitos técnicos.
#4 Antipalancas21
Yo aunque pone en el articulo que se podrán usar, la devolvería por si acaso, quien dice que no las van a seguir vendiendo.
#6 cenutrios_unidos
¿Alguien sabe si hay que homologar también todos los años los warnings que SÍ se ven y no esta mierda apestosa rellena sobres?
#9 strike5000
#6 En mi caso sí, mi coche tiene más de quince años y paso la ITV todos los años.
#7 Cometeunzullo
¿Cada cuanto hay que renovar la licencia? ¿Cuanto cuesta? ¿Quien dice que no van a cobrar lo que le salga de los huevos por la renovación, porque es el mercado?
#5 Borgiano
La mía segurísimo que no.
#2 Tiranoc
Viendo el nombre de las tres primeras, la última desentona bastante, podría haberse llamado Better Call Saul o algo así :troll:
