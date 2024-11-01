Las cuatro balizas V16 a las que la DGT ha retirado la homologación: comprueba si es la tuya

En plena cuenta atrás para la entrada en vigor de la baliza V16 como único dispositivo legal para señalizar accidentes y averías en carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos. Lo ha hecho, según informa Europa Press, por haber finalizado la vigencia de sus respectivos certificados administrativos. En concreto, se trata de los dispositivos de estas marcas comerciales que detalla la asociación de consumidores Facua.
Ya hay renovación de licencias y todo!
Fábricas una vez y a pagar el impuesto revolucionario regularmente.
Apesta a chiringuito a kilómetros
Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)
Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon SL)
Al estar la retirada motivada por la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no por fallos técnicos de funcionamiento, dejarán de comercializarse en los puntos de venta, pero los conductores que las tengan compradas podrán usarlas a partir del 1 de enero, al cumplir todos los requisitos técnicos.