Los ‘cuatro apellidos catalanes’ de Orriols: pide un arraigo de dos generaciones para dar la "nacionalidad"

Los ‘cuatro apellidos catalanes’ de Orriols: pide un arraigo de dos generaciones para dar la "nacionalidad"

En los últimos tiempos, Aliança Catalana ha atemperado su beligerancia contra el resto de España. Consciente de que una parte de sus potenciales votantes no son partidarios de la secesión, sintiéndose atraídos exclusivamente por su promesa de mano dura con la inmigración y sus formas políticamente incorrectas, evita, por ejemplo, cargar las tintas contra los catalanes con orígenes en el resto de España. Sin embargo, filtraciones de sus chats internos desvelados por 'Ara' muestran frecuentes insultos a los "españoles" ante el silencio de sus...

Brill #8 Brill
A esta tipa la vi entrevistada en un programa de TV y me dio un asco infinito. No me parece que se crea ni un 1% de lo que dice, sino que representa un papel ensayado al milímetro. No había ni una sola de sus respuestas que pareciera natural, sino algo que había estudiado cientos de veces ante el espejo.

Si hay algo peor que un supremacista es el que finge serlo para pescar en aguas revueltas.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... administradores —la cúpula del partido—. De otra parte, en una entrevista televisiva reciente, su líder, Sílvia Orriols, visiblemente tensa, admitió que "odiaba España" —eso sí, como "concepto"—. Un rechazo que ha vuelto a quedar reflejado en la última edición de la Escuela de Formación de Aliança Catalana que, destinada a sus militantes y dirigentes, tuvo lugar el pasado sábado en Manresa. Allí, en un evento de carácter cerrado y ante unos 400 participantes,

TipejoGuti #6 TipejoGuti
Luego relacionas el nacionalismo catalán con la xenofobia y el clasismo y se echan encima...todo normal.
eltxoa #4 eltxoa
4 apellidos catalanes entre 16 no es mucho :troll:
oceanon3d #3 oceanon3d
"Se estima que entre el 1% y el 4,5% de la población general presenta rasgos de psicopatía. Aunque la cifra comúnmente aceptada por expertos como Robert Hare es alrededor del 1%, algunos estudios sugieren prevalencias más altas, llegando al 4,5% en ciertos ámbitos, y es notablemente superior en entornos carcelarios, donde alcanza entre el 15% y el 20%"

Es fácil de explicar lo de esta señora.
#7 unocualquierax
Ella y todos los de su partido saben perfectamente que todo lo que dicen sobre este tema es irrealizable; lo dicen exclusivamente para ganar votos, nada más.
Nokith #5 Nokith
Nazi que vuela, nazi a la cazuela.
