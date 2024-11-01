Cuatro agentes de Mossos heridos al ser atacados en Manresa para evitar la detención de un conductor sin carné

Cuatro agentes de los Mossos heridos y cuatro personas detenidas. Este es el balance de una actuación policial que ha tenido lugar esta madrugada de lunes, 11 de mayo, en el centro de Manresa. Todo ha comenzado hacia las dos menos cuarto, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana ha visto cómo un vehículo con dos ocupantes hacía un giro prohibido e inmediatamente han ido detrás de él para detenerlo y multar al conductor.
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www.youtube.com/watch?v=fBqI-eT8g50
Esperanza Aguirre en su momento huyó de la policía y se llevó por delante una moto de un agente.
Lo digo por que hay payos locos.
y ni de coña pasó en la cárcel el tiempo
que hubiéramos pasado cualquier otro...
Otro valiente torero se comió borracho una rotonda
hace poco, se escondió en casa, lo negó todo* y como si nada... tampoco va a sufrir mucho por ello como le tocaría a otro.
* Hasta la basura de medios fachas que sufrimos hizo lo posible por encubrirle, en vez de informar...
atresmierdaseca
Los otros en cambio se lo tienen que estar currando y pedir ayuda al clan
Es meterse alguien con uno de los suyos y salen en banda, jueces incluidos.