Cuatro agentes de Mossos heridos al ser atacados en Manresa para evitar la detención de un conductor sin carné

Cuatro agentes de los Mossos heridos y cuatro personas detenidas. Este es el balance de una actuación policial que ha tenido lugar esta madrugada de lunes, 11 de mayo, en el centro de Manresa. Todo ha comenzado hacia las dos menos cuarto, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana ha visto cómo un vehículo con dos ocupantes hacía un giro prohibido e inmediatamente han ido detrás de él para detenerlo y multar al conductor.