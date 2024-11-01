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Cuatro agentes de Mossos heridos al ser atacados en Manresa para evitar la detención de un conductor sin carné

Cuatro agentes de Mossos heridos al ser atacados en Manresa para evitar la detención de un conductor sin carné

Cuatro agentes de los Mossos heridos y cuatro personas detenidas. Este es el balance de una actuación policial que ha tenido lugar esta madrugada de lunes, 11 de mayo, en el centro de Manresa. Todo ha comenzado hacia las dos menos cuarto, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana ha visto cómo un vehículo con dos ocupantes hacía un giro prohibido e inmediatamente han ido detrás de él para detenerlo y multar al conductor.

| etiquetas: mossos , heridos , atacados , manresa
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mesopotámico #1 Mesopotámico
los familiares y amigos de los dos ocupantes del vehículo fugado han salido de un domicilio para dificultar la intervención policial.

www.youtube.com/watch?v=fBqI-eT8g50
6 K 75
Chepacoletariado #2 Chepacoletariado
#1 Todo dicho. Se puede cerrar el meneo
1 K 18
#3 zpucky
#2 Me fascina la de vueltas que tienen que tomar los periodistas para decir eso sin decirlo.
1 K 17
taSanás #4 taSanás
#3 a mi me fascina más el porqué lo hacen…
0 K 8
makinavaja #9 makinavaja
#3 Cosas de la neolengua, y de la imposibilidad de uso del nombre de grupos étnicos o sociales... :-D :-D
0 K 13
GeneWilder #7 GeneWilder
#1 El modus operandi es revelador.
0 K 8
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Son gitanos. ¿Cual es el problema en decirlo?
2 K 29
celyo #6 celyo
#5 no dice nada la noticia.

Esperanza Aguirre en su momento huyó de la policía y se llevó por delante una moto de un agente.

Lo digo por que hay payos locos.
3 K 44
GeneWilder #8 GeneWilder *
#6 Pero esta fue más discreta en el uso de la ayuda familiar para salirse de rositas. Es el glamour y el savoir-faire de los ricos.
1 K 23
makinavaja #10 makinavaja
#6 Efectivamente Esperanza Aguirre no pidió ayuda a sus primos, sino a jueces, fiscales, periodistas y jefes de policia... :-D :-D
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#11 pirat *
#6 Un conocido torero arrolló a unos guardiaciviles
y ni de coña pasó en la cárcel el tiempo
que hubiéramos pasado cualquier otro...

Otro valiente torero se comió borracho una rotonda
hace poco, se escondió en casa, lo negó todo* y como si nada... tampoco va a sufrir mucho por ello como le tocaría a otro.
* Hasta la basura de medios fachas que sufrimos hizo lo posible por encubrirle, en vez de informar...
atresmierdaseca
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neiviMuubs #12 neiviMuubs
#6 pero eso es trampa, ella tiene como quien dice a sueldo las fuerzas del estado.

Los otros en cambio se lo tienen que estar currando y pedir ayuda al clan :roll:
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#13 Almirantecaraculo
#12 ellos también los tienen a sueldo, pero en negro. Si no, de que iban a gozar de tanto poder. No seamos ingenuos.
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celyo #14 celyo
#12 El PP yo diría que es un clan evolucionado.
Es meterse alguien con uno de los suyos y salen en banda, jueces incluidos.
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menéame