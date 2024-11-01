¿Cuánto cuesta no hacer nada? La economía brutal detrás de ignorar la emergencia climática

Si algo debería haber quedado enterrado entre los mitos que sostienen a los escépticos climáticos es la idea de que luchar contra el calentamiento global es un «lujo» imposible de justificar económicamente.
Un estudio publicado en Nature Climate Change acaba de poner cifras concretas a lo que muchos expertos venían sospechando, lo que hasta ahora estimábamos en unos 51 dólares por tonelada, al incluir los efectos en el océano pasa a cerca de 97 dólares por tonelada.
Nadie está provocando cambio climático deliberadamente, se provoca como consecuencia de actividades motivadas por otras razones.
Lo digo porque no se puede dejar de quemar combustibles fosiles en seco o significativamente sin que millones de personas mueran de hambre. El sistema alimentario de la tierra para 8000 millones de personas esta basado en los combustibles fosiles.