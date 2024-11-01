edición general
¿Cuánto cuesta no hacer nada? La economía brutal detrás de ignorar la emergencia climática

Si algo debería haber quedado enterrado entre los mitos que sostienen a los escépticos climáticos es la idea de que luchar contra el calentamiento global es un «lujo» imposible de justificar económicamente.
Un estudio publicado en Nature Climate Change acaba de poner cifras concretas a lo que muchos expertos venían sospechando, lo que hasta ahora estimábamos en unos 51 dólares por tonelada, al incluir los efectos en el océano pasa a cerca de 97 dólares por tonelada.

pingON
bahhh pero esto es un problema para el nieto de trump .... </negacionistas>
ExtremeñoOrgulloso
#1 El problema es que los no negacionistas tampoco hacen nada
MiguelDeUnamano
#2 Ya, seguro que el problema es ese y no otro. Lo que hay que leer.
ExtremeñoOrgulloso
#5 Claro que sí. Si nadie hace nada es un problema. Declararte no negacionista y hacer lo mismo que los negacionistas tiene la misma utilidad
MiguelDeUnamano
#8 Tienes un montón de científicos de diferentes campos trabajando y elaborando propuestas, colectivos que trabajan sobre ello y un montón de personas haciendo lo que buenamente pueden, pero para ti ellos son el problema (palabras textuales tuyas) y no los negacionistas y egoístas de mierda.
ExtremeñoOrgulloso
#11 Tú no haces nada y tienes la misma utilidad que un negacionista
MiguelDeUnamano
#12 Qué vas a saber tú lo que hago o dejo de hacer.

Esta mañana ya te dejé en evidencia porque estabas haciendo lo mismo, embarrar otra discusión. Cualquiera diría que eres incapaz de aportar nada, así que te dedicas a dejar tu peculiar rastro allá por donde pasas.
Barriales
#2 no negacionista, que eso?
MiguelDeUnamano
#9 La excusa de mierda que ha encontrado para que no se hable de los negacionistas.
ExtremeñoOrgulloso
#9 Lo contrario a negacionista
Barriales
#10 yo diría que la definición de negacionista es:
tontolaba, zoquete, ignorante, analfabeto, iletrado, indocumentado, tosco, rudo, bruto, mastuerzo, cerrero, chontal, chagra, paleto, palurdo, ignorante, bestia, adoquin, mostrenco, necio, pollino, mostrenco, taurino, cazador, futbolero.
cenutrios_unidos
El titular es directamente mentira. No paramos de contaminar para acelerar mas el cambio climatico.
sorrillo
#3 No es cierto, no se contamina "para acelerar más el cambio climático", se contamina por otros motivos y eso acelera más el cambio climático.

Nadie está provocando cambio climático deliberadamente, se provoca como consecuencia de actividades motivadas por otras razones.
capitan__nemo
¿Cuanto cuesta hacer algo y que sirva realmente?

Lo digo porque no se puede dejar de quemar combustibles fosiles en seco o significativamente sin que millones de personas mueran de hambre. El sistema alimentario de la tierra para 8000 millones de personas esta basado en los combustibles fosiles.
LaInsistencia
#6 ¿Tu también empiezas a sospechar por que tanta prisa en tener IA y robots humanoides, o todavía no?
