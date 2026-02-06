edición general
¿Por qué cuando subimos una montaña hace más frío?

¿Por qué cuando subimos una montaña hace más frío?

A primera vista puede parecer extraño: al subir, estamos ligeramente más cerca del Sol, así que ¿no debería hacer más calor? Sin embargo, la realidad es justo la contraria. Para entender por qué, necesitamos conocer mejor cómo se calienta la atmósfera, qué es la presión del aire y cómo se comportan los gases...

#1 molybdate
Porque en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica
OdaAl #2 OdaAl *
#1 ¿Podría ser por la presión y las corrientes de aire?

#3 molybdate
#2 Eso se arregla cerrando la ventana para que no haya corriente :troll:
Spirito #4 Spirito
#1 Bueno, bueno... las personas criaturas térmicoplanistas igual discrepan un poco. :troll:
#7 coydanerko
Porque baja la temperatura.
Sacronte #9 Sacronte
#7 Innegable cuanto menos xD
#6 capitan.meneito
Los cojones.
Sube en verano a 30* verás que fresquito.
#5 oscarcr80
Y porqué pones los brazos en la cintura en modo asas?
#8 chris *
Solo he oído el argumento de estar más cerca del sol algunas veces, pero siempre me sorprende porque me parece bastante de "incultura" científica/astronómica. Yo siempre he pensado que la gran mayoría de personas entiende que el sol está muy, pero que muy lejos, así que subir una montaña "para estar más cerca del sol" no puede afectar a efectos prácticos.

El sol está a unos 150 millones de kilómetros. Aún subiendo la montaña más alta del mundo (unos 8Km), la distancia respecto al nivel del mar se ha reducido solo un 0,0000053%.
