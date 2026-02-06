¿Por qué cuando subimos una montaña hace más frío?

A primera vista puede parecer extraño: al subir, estamos ligeramente más cerca del Sol, así que ¿no debería hacer más calor? Sin embargo, la realidad es justo la contraria. Para entender por qué, necesitamos conocer mejor cómo se calienta la atmósfera, qué es la presión del aire y cómo se comportan los gases...
| etiquetas: ciencia , temperatura , frío , montaña
Editado
personascriaturas térmicoplanistas igual discrepan un poco.
Sube en verano a 30* verás que fresquito.
El sol está a unos 150 millones de kilómetros. Aún subiendo la montaña más alta del mundo (unos 8Km), la distancia respecto al nivel del mar se ha reducido solo un 0,0000053%.