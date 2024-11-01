Cuando limpiar la calle genera conflictos en Avilés

María José ha tenido que dejar de adecentar los jardines frente a su domicilio por denuncias vecinales. No se resistió a llamarle la atención a una mujer que permitió entrar a sus dos perros en los parterres de las plantas y las flores. «Me pareció una falta enorme de respeto a las plantas», pero la señora en cuestión no lo interpretó igual y llamó a la Policía Local. «Mi objetivo siempre fue concienciar y yo me siento reconfortada de hacer algo. Mucha gente aprecia lo que hago y es verdad que otra piensa que estoy rematadamente loca pero me