Cuando la herencia inmobiliaria se convierte en el único refugio para evitar la exclusión del mercado

La propiedad de vivienda en España ha caído del 90% en 2011 al 70% en 2024, especialmente entre jóvenes, que afrontan precios altos y peores condiciones hipotecarias. Solo el 47% de los millennial y el 7% de la generación Z son propietarios, mientras que entre mayores de 60 años la cifra supera el 85%. Ante el acceso casi imposible, la herencia inmobiliaria se convierte en la principal vía para obtener vivienda. En 2025 se registraron más de 208.000 herencias, aumentando la oferta y actuando como alivio parcial en un mercado tensionado