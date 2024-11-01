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Cuando la herencia inmobiliaria se convierte en el único refugio para evitar la exclusión del mercado

La propiedad de vivienda en España ha caído del 90% en 2011 al 70% en 2024, especialmente entre jóvenes, que afrontan precios altos y peores condiciones hipotecarias. Solo el 47% de los millennial y el 7% de la generación Z son propietarios, mientras que entre mayores de 60 años la cifra supera el 85%. Ante el acceso casi imposible, la herencia inmobiliaria se convierte en la principal vía para obtener vivienda. En 2025 se registraron más de 208.000 herencias, aumentando la oferta y actuando como alivio parcial en un mercado tensionado

| etiquetas: vivienda , jovenes , herencia
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4 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
#1 tropezon
O te dan la casa los padres o no tendrás vivienda en la puta vida.
Esa es la nueva realidad
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#3 Pitchford
Juntarse con otra persona que trabaje y comprar a medias sigue siendo otra opción bastante factible.
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taSanás #2 taSanás
" la herencia inmobiliaria se convierte en la principal vía para obtener vivienda." --> tienes vivienda propia cuando cumplas los 70 (una vivienda con más de 100 años) pinta bien
1 K 16
#4 tropezon
#2 Y por qué hay que esperar a tener 70 para envenenar a los padres? :troll:
0 K 19

menéame