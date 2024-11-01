edición general
Cuando se exhibió un ballena en Madrid en 1954

En junio de 1954, en la ciudad de Madrid se vivió un episodio tan curioso como inolvidable. Tras ser transportada por media ciudad, en pleno centro urbano se comenzó a exhibir una gigantesca ballena de 20 metros de longitud y 60 toneladas de peso.

