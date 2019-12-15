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Cuando España a punto estuvo de entrar en guerra con Portugal

Cuando España a punto estuvo de entrar en guerra con Portugal

Puede parecer una broma, pero en 1975, el gobierno de España liderado por Arias Navarro sopesó la posibilidad de entrar en guerra con Portugal. La noticia salió a la luz en el 2008 de la mano del diario "El País" y se basaba en unos documentos desclasificados de los Archivos Nacionales de Washington que narran las relaciones entre ambos países en los años 70.

| etiquetas: españa , portugal , guerra
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44 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 luckyy
El carnicero de Málaga, el asesino Arias Navarro
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lonnegan #20 lonnegan *
#1 Al primer movimiento contra Portugal el Reino Unido habría venido contra nosotros, lo sabían de sobra.
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a69 #22 a69
#20 no te has leído el artículo. Reino Unido estaba en el ajo de eliminar el comunismo en Portugal.
1 K 24
#24 encurtido
#20 #22 Es es, estamos en el contexto de la guerra fría con cierta posibilidad de un régimen comunista en Portugal. Hubiera sido una de tantas guerras proxy con las superpotencias de la época (EEUU - URSS).
1 K 19
lonnegan #25 lonnegan
#22 No, no lo he leido
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#6 AMartian
Y así señores es como desde el principio, Suresnes en nuestro caso, un partido Socialista de pega ha venido vendiendo a la Izda e incluso ejecutando reconversiones, entradas en la OTAN, reformas laborales,... que a la derecha no le habrían permitido.
Socialistas franceses, griegos, laboristas, demócratas, etc, etc, ya se sabe la lucha de clases que se pasó de moda, que generó desafección y frustración y ahora capitaliza la ultra derecha.
7 K 66
#7 mstk
#6 Te falló el prompt
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#11 AMartian
#7 no te entiendo
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#18 surco
#6 Pero que manía. Que no tío. Que el ciudadano de izquierdas español NO ES NI COMUNISTA., NI REVOLUCIONARIO. Y el obrero medio tampoco. Es de centro-izquierda, aspiracional . Felipe no engañó a nadie y precisamente lo que hizo en Suresnes es comprender al país y huir de un Marxismo que no tenía nada que ver con la sociedad media española.
Pir eso ganó 4 elecciones seguidas, el psoe gobierna y el PCE es parte de IU que a su vez es parte de Sumar, que a su vez es parte de la izquierda a la izquierda del Psoe......Que puta es la realudad, eh? . A ver si con marionetas lo vamos entendiendo.
2 K 26
#27 AMartian
#18 por eso los partidos "socialistas" franceses están desaparecidos, los griegos, las Kamalas de turno malmenoristas se estampan y la extrema derecha gana terreno.
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#28 surco
#27 Si, la socialdemocracia ha perdido terreno en Europa, pero no precisamente en apoyo del comunismo. Y esa pérdida de terreno no va precisamente hacia opciones revolucionarias, sino aún más conservadoras.
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#29 AMartian
#28 yo no he hablado en ningún momento de comunismo, me estoy refiriendo a los bipartidismos que garantizan el control a la derecha, de los socialistas de Ucrania, armas y OTAN, que no quieren que los bancos devuelvan el recate, que no derogan leyes mordaza, que solo al final pudieron pronunciar genocidio, que estaban encantados con el IBEX y Rivera
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#36 surco *
#29 Que si, que te entiendo y que incluso en algunas cosas estoy de acuerdo contigo, pero que al ciudadano no le ha engañado nadie ni se vendió nada en Suresnes. El psoe decidió abandonar el Marxismo y tomar como modelo la socialdemocracia de Olof Palme. Y es justo lo que quería la mayor parte de la ciudadanía, incluso se hizo un referéndum para entrar en la OTAN y salió que si.
No nos engañemos, el ciudadano entre el 1 ( extrema izquierda ) y el 10 ( extrema derecha) esta en un 5 y el votante…   » ver todo el comentario
0 K 11
#37 AMartian
#36 si así hubiera sido el PP habría seguido atacando al PSOE que era su enemigo natural en lugar de a Podemos que rompía la baraja. Los socialistas en España no se han deteriorado tanto porque Podemos consiguió que hicieran cosas de Izquierda, pero había que eliminar a Podemos y volver a PCE, IU que le regalaban sus votos gratis, surgió Sumar, y desaparecerá porque es la marca blanca igual que Ciudadanos con el PP.
El PSOE vio muy bien la guerra sucia contra Podemos y ahora llora porque van…   » ver todo el comentario
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#39 surco *
#37 Que noooo. En el 15M hubo una situación general de cabreo ciudadano que Podemos e Iglesias supieron canalizar muy bien. Ahi, acierto.
Mientras la cosa era aglutinar cabreo, más o menos se supo. En el momento que hubo que entender que el voto era transversal y no ideológico, se dejó de saber, entre otras cosas porque ni Podemos tenía cuadros preparados, ni terminaba de plantear una alternativa de gobierno constructiva.
Que PP y Psoe no ayudaron? Sin duda, pero es que no tienen por qué…   » ver todo el comentario
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#40 AMartian
#39 manda... que hables de falta de cuadros preparados, cuando partidos como el PP hacen gala de la mayor concentración de NINIs de la generación Carromero.
Segun todo el mundo Podemos ha desaparecido, pero no se le cae a nadie de la boca y todos se disputan sus votos, como si fuéramos tan tontos como los estrategas PSOE-SUMAR piensan. Ha habido una buena depuración por el camino, a la vista está que no se perdió gran cosa. Los que los seguimos apoyando valoramos mucho que Ione sea la primera…   » ver todo el comentario
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#41 surco *
#40 En eso tienes razón. La media del resto tampoco es para tirar cohetes. Pero en la militancia de Podemos sobran politólogos, sociólogos, y funcionarios ( no digo que no hagan falta, digo que hay demasiados) y faltan autónomos, gente que comprenda los mercados y gente con una visión global de Europa.
El problema de ese espacio es de modelo. No pueden decir que son comunistas después de la caída del comunismo, así que no les queda otra que decir que son socialdemócratas.....pero resulta que…   » ver todo el comentario
0 K 11
#43 AMartian
#41 es una falsa dicotomía comunismo o socialdemocracia, el comunismo es la etiqueta de la derecha a los regímenes que les quitaron lo que piensan que les pertenece, comunismo sería cristianismo, necesita a todos los integrantes convencidos, se da muy pocas veces, solo en situaciones límites como en las revoluciones, o de forma permanente en condiciones muy adversas en las tribus del Calahari.
Probablemente la socialdemocracia ha existido en Europa gracias a los regímenes comunistas y al miedo…   » ver todo el comentario
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#44 surco *
#43 No, vamos a ver. Comunismo es una cosa y Socialdemocracia es otra, no puedes implantarlo a la vez. Si tienes razón en que la socialdemocracia es una cesión del sistema capitalista ante la presión de la URSS. Pero no deja de ser un sistema de base liberal con cierto intervencionismo estatal. No hay falsa dicotomia. Son cosas distintas y de base distinta.
Otra cosa es que tu me digas que quieres implementar la presencia del estado en un sistema socialdemócrata primando el intervencionismo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#42 R2dC
#27 Kamala se estrelló por escuchar a su cuñao que trabajaba como directivo en uber.
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Los gobierno de ambos países podían podrían haber declarar la guerra, pero tanto los españoles como los portugueses no habrían seguido a sus dirigentes.
3 K 50
haprendiz #5 haprendiz
#2 Tristemente es una constante en la historia de la humanidad que se repite más que el chorizo.

Viejos privilegiados (a los que les quedan dos telediarios) que montan guerras absurdas, a las que arrastran a infinidad de jóvenes que lo pierden todo.
18 K 141
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#2

No hostias.
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Coronavirus #30 Coronavirus
#2 Claro, y rusos y ucranianos son pueblos hermanos que tirarían las armas al suelo y se darían abrazos y besitos.
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#32 Onaj
#30 Los ucranianos no tenían ningún problema con los rusos.
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Mauro_Nacho #34 Mauro_Nacho
#30 En Ucrania hay una parte que ha pertenecido siempre a Rusia, con cultura Rusa y población de origen Ruso, la parte Oriental del río Dniéper, y la parte Occidental ha pertenecido a Polonia, al imperio Austrohúngaro, con población de Austria, Polonia y Hungría y de influencia Europea.
Ucrania es un país que se formo en 1917. No se puede comparar con la historia de España y Portugal, que nacieron en 1492 y en 1139. España y Portugal estuvieron unidos entre 1580 y 1640 bajo la denominada Unión Ibérica o dinastía filipina (Casa de Austria).
Pero no se puede decir que entre España y Portugal hayan habido muchas tensiones comparadas con las que han habido en los diferentes países de Europa con numerosas guerras.
0 K 17
Coronavirus #35 Coronavirus *
#34 Spasibo bolshoy, tovarishch.

1. El este del Dniéper NO ha sido "siempre" ruso. Antes de que el Imperio Ruso se expandiera por ahí, eso era territorio de los cosacos (Hetmanato) y nómadas. De hecho, la Rus de Kiev existió siglos antes de que Moscú pintara algo en el mapa.

2. Lo del oeste es engañoso. Sí, gobernaron polacos y austrohúngaros, pero ellos eran la élite. La inmensa mayoría de la gente de a pie (los campesinos) era étnicamente ucraniana (rutenos). No era una colonia…   » ver todo el comentario
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Mauro_Nacho #38 Mauro_Nacho *
#35 Compararlo ha sido un error. Las fronteras de Centroeuropa se han movido mucho, las fronteras entre España y Portugal no se han movido.
La Rus de Kiev, el origen común de Rusia y Ucrania
En el siglo IX d.C. nació el primer estado eslavo de la historia, la Rus de Kiev.
El caso que Ucrania como tal nació en 1917.
Antes fue Polaco, imperio Austrohúngaro, es un país muy reciente, no te gusta.
Pero los datos son los datos. Y en la historia hay que ceñirse a los datos.
Lo otro es tergiversación, manipulación.
Pon fechas y datos, no fantasías, no lo que nos gustaría que hubiera sido.
La identidad ucraniana es muy interesante, per hay rusos, polacos, húngaros. Una creación muy bonita.
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#3 Pitchford
Menos mal que Franco ya no sabía por aquél entonces ni dónde estaba Portugal, que si no la lían..
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#4 iconoclasta
#3 En 1940 Franco se llegó a plantear la opción de invadir Portugal:
www.elconfidencial.com/cultura/2019-12-15/franco-espana-invasion-portu
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#9 Cincocuatrotres
Porque no estamos unidos con Portugal? son tan guapos como nosotros, buena gente en general.
2 K 20
Skiner #17 Skiner *
#0 #9 El Titular es absurdo Portugal ya estuvo en guerra con el Reino de Castilla.
Cuando firmaron el El Tratado de Alcañices un acuerdo bilateral suscrito en 1297 entre la corona de Castilla y el reino de Portugal dando lugar a una de las fronteras más antiguas de Europa.
Anteriormente a ese tratado estuvieron peleando muchas ocasiones portugueses y castellanos.
Después de eso hubo más guerras hasta que en 1668 se firmó el tratado de Lisboa por el cual España reconocía la soberanía del país vecino.
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#10 Sobraoyjeta
en 2016 entró en guerra con Cagaluña y nadie se rasgó las vestiduras. De izquierda a derecha nacionalista española, todos aplaudieron la leña que metieron a viejos y a catalanes en general y todavía les supo a poco
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#14 zancudo
#10 guerra en 2016, di que sí
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Skiner #19 Skiner
#10 :clap: Ese acto de desobediencia no se puede considerar una guerra en ningún caso. :shit:
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AmenhotepIV #33 AmenhotepIV
Algún admin por aquí?
Por qué ha desaparecido de portada este meneo?  media
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Professor #21 Professor
#16 venid y seguidme, crucemos la frontera de Valença conmigo y yo os haré Señores, por este lado os quedais de pobres, por este otro a Portugal , a ser rico
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Professor #15 Professor
La reunificación debe llevarse a cabo a cualquier precio. Nosotros preferimos que el gobierno portugués desaloje los edificios oficiales voluntariamente.
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Spirito #16 Spirito
#15 Necesitamos a un capitán como tú. :hug:
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estemenda #31 estemenda
Si fueron capaces de hacerle la guerra a su propio país por qué iban a salvarse nuestros hermanos portugueses. Maldad
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Asimismov #13 Asimismov
El verano pasado invadí Portugal por Valença do Minho ocupando Oporto, Guimaraes, y Braga.
Me pareció un lugar tan estupendo que me rendí a sus encantos y huí a España.
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a69 #26 a69
#13 Espero que por lo menos consiguieras un botin de toallas y vinos.
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#12 fernando_sierra
A punto de entrar en guerra con Portugal, que no con Marruecos. EEUU dice y España obedece.
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#8 slender_1
No veo a gallegos, extremeños y andaluces yendo a Portugal a combatir por las ínfulas de unos políticos putrefactos de Madriz.
1 K -2

menéame