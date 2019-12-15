Cuando España a punto estuvo de entrar en guerra con Portugal

Puede parecer una broma, pero en 1975, el gobierno de España liderado por Arias Navarro sopesó la posibilidad de entrar en guerra con Portugal. La noticia salió a la luz en el 2008 de la mano del diario "El País" y se basaba en unos documentos desclasificados de los Archivos Nacionales de Washington que narran las relaciones entre ambos países en los años 70.