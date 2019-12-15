Cuando España a punto estuvo de entrar en guerra con Portugal

Puede parecer una broma, pero en 1975, el gobierno de España liderado por Arias Navarro sopesó la posibilidad de entrar en guerra con Portugal. La noticia salió a la luz en el 2008 de la mano del diario "El País" y se basaba en unos documentos desclasificados de los Archivos Nacionales de Washington que narran las relaciones entre ambos países en los años 70.
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Socialistas franceses, griegos, laboristas, demócratas, etc, etc, ya se sabe la lucha de clases que se pasó de moda, que generó desafección y frustración y ahora capitaliza la ultra derecha.
Pir eso ganó 4 elecciones seguidas, el psoe gobierna y el PCE es parte de IU que a su vez es parte de Sumar, que a su vez es parte de la izquierda a la izquierda del Psoe......Que puta es la realudad, eh? . A ver si con marionetas lo vamos entendiendo.
No nos engañemos, el ciudadano entre el 1 ( extrema izquierda ) y el 10 ( extrema derecha) esta en un 5 y el votante… » ver todo el comentario
El PSOE vio muy bien la guerra sucia contra Podemos y ahora llora porque van… » ver todo el comentario
Mientras la cosa era aglutinar cabreo, más o menos se supo. En el momento que hubo que entender que el voto era transversal y no ideológico, se dejó de saber, entre otras cosas porque ni Podemos tenía cuadros preparados, ni terminaba de plantear una alternativa de gobierno constructiva.
Que PP y Psoe no ayudaron? Sin duda, pero es que no tienen por qué… » ver todo el comentario
Segun todo el mundo Podemos ha desaparecido, pero no se le cae a nadie de la boca y todos se disputan sus votos, como si fuéramos tan tontos como los estrategas PSOE-SUMAR piensan. Ha habido una buena depuración por el camino, a la vista está que no se perdió gran cosa. Los que los seguimos apoyando valoramos mucho que Ione sea la primera… » ver todo el comentario
El problema de ese espacio es de modelo. No pueden decir que son comunistas después de la caída del comunismo, así que no les queda otra que decir que son socialdemócratas.....pero resulta que… » ver todo el comentario
Probablemente la socialdemocracia ha existido en Europa gracias a los regímenes comunistas y al miedo… » ver todo el comentario
Otra cosa es que tu me digas que quieres implementar la presencia del estado en un sistema socialdemócrata primando el intervencionismo… » ver todo el comentario
Viejos privilegiados (a los que les quedan dos telediarios) que montan guerras absurdas, a las que arrastran a infinidad de jóvenes que lo pierden todo.
No hostias.
Ucrania es un país que se formo en 1917. No se puede comparar con la historia de España y Portugal, que nacieron en 1492 y en 1139. España y Portugal estuvieron unidos entre 1580 y 1640 bajo la denominada Unión Ibérica o dinastía filipina (Casa de Austria).
Pero no se puede decir que entre España y Portugal hayan habido muchas tensiones comparadas con las que han habido en los diferentes países de Europa con numerosas guerras.
1. El este del Dniéper NO ha sido "siempre" ruso. Antes de que el Imperio Ruso se expandiera por ahí, eso era territorio de los cosacos (Hetmanato) y nómadas. De hecho, la Rus de Kiev existió siglos antes de que Moscú pintara algo en el mapa.
2. Lo del oeste es engañoso. Sí, gobernaron polacos y austrohúngaros, pero ellos eran la élite. La inmensa mayoría de la gente de a pie (los campesinos) era étnicamente ucraniana (rutenos). No era una colonia… » ver todo el comentario
La Rus de Kiev, el origen común de Rusia y Ucrania
En el siglo IX d.C. nació el primer estado eslavo de la historia, la Rus de Kiev.
El caso que Ucrania como tal nació en 1917.
Antes fue Polaco, imperio Austrohúngaro, es un país muy reciente, no te gusta.
Pero los datos son los datos. Y en la historia hay que ceñirse a los datos.
Lo otro es tergiversación, manipulación.
Pon fechas y datos, no fantasías, no lo que nos gustaría que hubiera sido.
La identidad ucraniana es muy interesante, per hay rusos, polacos, húngaros. Una creación muy bonita.
www.elconfidencial.com/cultura/2019-12-15/franco-espana-invasion-portu
Cuando firmaron el El Tratado de Alcañices un acuerdo bilateral suscrito en 1297 entre la corona de Castilla y el reino de Portugal dando lugar a una de las fronteras más antiguas de Europa.
Anteriormente a ese tratado estuvieron peleando muchas ocasiones portugueses y castellanos.
Después de eso hubo más guerras hasta que en 1668 se firmó el tratado de Lisboa por el cual España reconocía la soberanía del país vecino.
Por qué ha desaparecido de portada este meneo?
Me pareció un lugar tan estupendo que me rendí a sus encantos y huí a España.