De cuando España perdió el estrecho de Ormuz

Ya casi todo el mundo puede localizar el estrecho de Ormuz en un mapa y entender la valía de su emplazamiento gracias a la actual guerra, aunque de lo que no se oye hablar es de su larga historia de pertenencias, entre las que cabe destacar, por lo que nos toca, los años que estuvo bajo jurisdicción de los reyes españoles, desde Felipe II hasta su nieto Felipe IV, que lo perdió en 1622. Se puede afirmar —con muuuchos matices— que, durante unos años, Ormuz también fue territorio español.
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Es cosa de grande admiraçion que siendo su Magestad Catholica señor de Ormuz y pudiendo tan façilmente y sin mayor costa de la que agora tiene en aquella çiudad, ser tanbien absoluto señor de todo lo contenido en el dicho seno Persico, dexe de executallo, lo qual es por no
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Enfin, el revisionismo.