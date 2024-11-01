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Los 42 años que el estrecho de Ormuz fue parte de la Monarquía Hispánica

Los 42 años que el estrecho de Ormuz fue parte de la Monarquía Hispánica

Esta es la historia tan desconocida que ligó a la isla del Golfo Pérsico con los intereses de España y Portugal en la Edad Moderna. Sin muro de anuncio: www.removepaywall.com/search?url=https://www.vozpopuli.com/historia/lo

| etiquetas: ormuz , españa , portugal , historia , monarquía , estrecho
5 1 0 K 70 cultura
2 comentarios
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Gry #1 Gry
Tiene buenas reseñas: maps.app.goo.gl/3wWCiuCTV1bR9Tvs9
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#2 concentrado
Sabía yo que al final todo iba a ser culpa de Perro Sanxe :troll:
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menéame