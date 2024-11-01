Cuando 'La escopeta nacional' parece el Telediario. 18 años después de su muerte, Rafael Azcona es más moderno que todos los modernos de ahora

Esta modernidad se da desde el principio mismo de su carrera. El primer guión de Rafael Azcona, basado en una novela propia y dirigido por Marco Ferreri, 'El pisito', es un análisis clínico de las patéticas ansias de trascendencia de una pareja española de los cincuenta, paradigmática de los años en los que se salía del Subdesarrollo. Junto a Berlanga llevó a cabo una sistemática, tronchante y esperpéntica escabechina contra aquellos que toman decisiones por nosotros, y que se reflejó desde tiempos tan tempranos como 'Plácido'.