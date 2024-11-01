edición general
8 meneos
23 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Cuando Ábalos fue ovacionado en el Congreso: así apoyaba la izquierda al hombre fuerte de Sánchez

Cuando Ábalos fue ovacionado en el Congreso: así apoyaba la izquierda al hombre fuerte de Sánchez  

Caso Ábalos, el aplauso vergonzoso en el congreso: así apoyaba la izquierda al hombre fuerte de Sánchez

| etiquetas: josé luis ábalos , ovación , aplausos , congreso , psoe
7 1 11 K -8 politica
7 comentarios
7 1 11 K -8 politica
#1 Borgiano
Ahora vienen los CM del foro y nos aclaran que realmente es un diputado del grupo mixto y tal
6 K 71
mmcnet #2 mmcnet
#1 No comprendo estas actitudes, la verdad. Todo el mundo es libre de votar a quien quiera; tú también.

Estos sarcasmos sobre falacio de hombre de paja qué pretenden conseguir?

Realmente piensas que ese aplauso era vergonzoso?

Obviamente en aquel momento esas personas que aplaudían no sabían que era un puto corrupto.

Y si estás convencido de que lo sabían, lo vergonzoso no habría sido el aplauso, sino mantenerlo en el cargo.
5 K 53
#7 j-light
#2 Pues ahí lo tienes, eso es lo vergonzoso, que lo sabían y los mantenían y hay una buena razón para ello.

Tuve esta conversación con mi padre el otro día. Si realmente PDR (o RJY, o...) fuesen adalides contra la corrupción, cualquiera de los que pagaban mordidas hubiesen ido a ellos directamente para denunciar a esos segundos, sabiendo que PDR (o RJY, o...) hubiesen tomados cartas en el asunto y hubiesen cesado y apartado directa pero discretamentemente a estos mordedores.

Pero eso nunca ha pasado, al menos que yo sepa. Los que pagan mordidas saben que es LA FORMA de obtener favores públicos y eso está en conocimientos de todos. Ese es el estado de las cosas.

Vergonzoso es un rato.
0 K 11
JackNorte #3 JackNorte *
Como si no se hubieran aplaudido a corruptos asesinos que aun estan en el partido que los aplaude. La diferencia es que algunos tienen que mirar al pasado y otros estan en el presente pese a todos sus desaguisados.
Se aplauden hasta genocidios , en la actualidad, no hace falta irse al pasado y en otro contexto.
2 K 38
#4 VFR
Y todos los que le dieron su voto para llegar a diputado son cómplices suyo
1 K 15
Lamantua #5 Lamantua *
En breve, la lucha será en quien tiene menos corruptos si el PP o el PSOE. Los partidos del régimen deberían de desaparecer del planeta. Llevan robando a tres manos sin rubor.
0 K 8
#6 dclunedo
Esa persona de la que usted me habla y que no tiene nada que ver con el partido socialista.... :troll:
0 K 7

menéame