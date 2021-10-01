·
3
meneos
25
clics
¿Cuáles son los orígenes de la fecha de Navidad?
La evidencia sugiere que los líderes de la Iglesia eligieron el 25 de diciembre como fecha ideal para celebrar el nacimiento de Cristo, en lugar de basarse en evidencia bíblica que indicara su cumpleaños.
etiquetas
origen
fecha navidad
cultura
5 comentarios
#2
themarquesito
Mayormente, a base de conjeturas y asunciones previas. Para los cristianos de los primeros siglos la fecha importante no era la del nacimiento de Jesús, sino su muerte en la cruz a través de la cual se sacrificaba para expiar los pecados del mundo.
kiwihellenist.blogspot.com/2021/10/dates-jesus-3.html
0
K
20
#5
themarquesito
Se nota mucho que el artículo se ha traducido del inglés, ya que habla de que Navidad procede de "Christus messe", cuando eso sólo se da en inglés, donde la palabra es "Christmas". En castellano viene de "nativitas", que significa "nacimiento" en latín.
0
K
20
#3
YSiguesLeyendo
ya están como todos los años por estas fechas los cristofascistas tocando los cojones, váyanse a predicar a Afganistán y déjennos en paz (respuesta a la pregunta: una tal María se folló a un soldado romano y le contó a su marido José, el cornudo más famoso de la historia, lo del ángel el espíritu santo y la puta madre que os parió a todos)
0
K
19
#4
asgard_gainsborough
Saturnalia y el solsticio de invierno.
Vale, ahora voy a leer el artículo, a ver is he acertado.
0
K
12
#1
tetepepe
Turrones 25, sin duda.
0
K
7
