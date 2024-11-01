edición general
Crypto Bros con náuseas después de darse cuenta de que Bitcoin en sí fue financiado por Jeffrey Epstein [ENG]

Un archivo destacado por el inversor en criptografía Patrick Riley muestra una cadena de correo electrónico entre Epstein y Joichi Ito, el ex jefe del Laboratorio de Medios del MIT cuya Iniciativa de Moneda Digital jugó un papel integral en ayudar a que la criptografía se convierta en el gigante que es hoy. Como deja claro el intercambio de correo electrónico, el respaldo de Epstein fue un pilar clave en el establecimiento de la DGI.

nilien #5 nilien *
Tampoco parece que los estándares éticos del criptobro medio sea excesivamente elevados, puesto que les dan igual los costes energéticos y ecológicos del tema, y que una respuesta habitual a las críticas suele ser "lo que tienes es envidia porque yo estoy ganando con esto y tú no".

Como si la pasta por la pasta por encima de y arrollando con todo fuera el único argumento válido...
themarquesito #8 themarquesito
Acabamos antes diciendo dónde no estaba metido Epstein
Ramen #1 Ramen
Este tío estaba metido en todo lo malo habido y por haber. No tardaremos en enterarnos que estaba detrás de la creación de la pizza con piña
Noeschachi #2 Noeschachi
#1 Desde luego al tio y su círculo les iba la pizza y el melted cheese

Ahora, ojo que a lo mejor son sin gluten, consentimiento o edad adulta
#7 lameth
Dejando de lado que es mentira que el Bitcoin en si (el original) fuese financiado por nadie, puede que ese jefe del MIT desarrollase (el puede es una broma) una moneda digital paralela.
#3 coydanerko
También hizo mucho por el cine, especialmente en la promoción de actrices. Supong que dejareis de mirar películas por ello.
Enero2025 #4 Enero2025
Sin arcada no hay mamada.
Dakaira #6 Dakaira
#4 que puto asco de comentario...
