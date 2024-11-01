Crypto Bros con náuseas después de darse cuenta de que Bitcoin en sí fue financiado por Jeffrey Epstein [ENG]

Un archivo destacado por el inversor en criptografía Patrick Riley muestra una cadena de correo electrónico entre Epstein y Joichi Ito, el ex jefe del Laboratorio de Medios del MIT cuya Iniciativa de Moneda Digital jugó un papel integral en ayudar a que la criptografía se convierta en el gigante que es hoy. Como deja claro el intercambio de correo electrónico, el respaldo de Epstein fue un pilar clave en el establecimiento de la DGI.