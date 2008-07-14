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Croacia limita los precios de combustibles ante la subida del crudo por la guerra en Irán

Croacia limita los precios de combustibles ante la subida del crudo por la guerra en Irán

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente de 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales se elevaría a 1,55 euros, ha explicado el primer ministro, Andrej Plenković. El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que, sin la medida anunciada hoy, costaría 1,72 euros por litro. Debido a la escalada de la guerra en Medio Oriente, los precios del crudo han subido hasta ahora más de un 25%.

| etiquetas: croacia , limita , precios , combustibles , subida , crudo , guerra , irán
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11 comentarios
8 2 1 K 118 actualidad
josde #3 josde
Pues a pesar de lo que tu digas sin mirarlo, si se notan esos 30 céntimos, hoy esta la gasolina a 1,489€ litro y el gasoleo a 1,654€ litro.
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LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
#3 Doy fe...
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josde #5 josde
#4 El sábado el gasóleo le falto muy poco para llegar a 2€ litro y la gasolina sobrepasaba el 1,77€ litro
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LázaroCodesal #8 LázaroCodesal
#5 yo te digo lo que vi esta mañana yendo a trabajar a las 9 de la mañana.
Por cierto. Después de la pandemia yo pague el gasóleo a 2.22 en Portugal...
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josde #9 josde
#8 Y yo lo que veo en los precios de listas de gasolineras.
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Harkon #10 Harkon
#3 #4 #5 #8 precios de gasoil hoy en Leganés en Repsol, de 1,80 a 1,959

www.dieselogasolina.com/Buscador/Baratas/eyJwcm92aW5jaWEiOiIyNyIsImxvY

De nada  media
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#2 capitan.meneito
Es un puto robo.
Diesel Nexa 100% Renovable, sin PETROLEO, ha subido precios como los demás.

Una buena ostia a las gasolineras es lo que se merecían.
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cosmonauta #7 cosmonauta
#2 Es el mismo producto, es lógico que tenga el mismo precio. Además, creo que eso está muy subvencionado, ¿No?
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Harkon #11 Harkon
#7 La gasolina sin petroleo es el mismo producto que la gasolina con petróleo.

no se podía saber :troll:
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Harkon #1 Harkon
Vaya, hombre, en Croacia hacen medidas de izquierdas con un gobierno de derechas y aquí copiamos las medidas del PP.

Por cierto, que tal esos 30 céntimos de descuento que decía Sánchez? se notan esos 30 céntimos o "por lo que sea" y "casualmente" han sido solo 10 centimos porque las petroleras se están llevando calentito la diferencia?
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#6 chavi
Precios nominales, sin ajuste de inflación:

Julio 2008 Barril $147.50  Precio Combustible 1,277 €/l (máxima media semanal, 14/07/2008)  1,329 €/l (máxima media semanal, 14/07/2008)
Febrero 2011 - Septiembre 2014 Barril $127 (abril 2011)  Precio Combustibble ~1,27 €/l (media 2011)


¿¿¿¿ Entonces el precio actual se debe a que el barril está a 80 ?????
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menéame