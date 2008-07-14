Croacia limita los precios de combustibles ante la subida del crudo por la guerra en Irán

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente de 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales se elevaría a 1,55 euros, ha explicado el primer ministro, Andrej Plenković. El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que, sin la medida anunciada hoy, costaría 1,72 euros por litro. Debido a la escalada de la guerra en Medio Oriente, los precios del crudo han subido hasta ahora más de un 25%.
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Por cierto. Después de la pandemia yo pague el gasóleo a 2.22 en Portugal...
www.dieselogasolina.com/Buscador/Baratas/eyJwcm92aW5jaWEiOiIyNyIsImxvY
De nada
Diesel Nexa 100% Renovable, sin PETROLEO, ha subido precios como los demás.
Una buena ostia a las gasolineras es lo que se merecían.
no se podía saber
Por cierto, que tal esos 30 céntimos de descuento que decía Sánchez? se notan esos 30 céntimos o "por lo que sea" y "casualmente" han sido solo 10 centimos porque las petroleras se están llevando calentito la diferencia?
Julio 2008 Barril $147.50 Precio Combustible 1,277 €/l (máxima media semanal, 14/07/2008) 1,329 €/l (máxima media semanal, 14/07/2008)
Febrero 2011 - Septiembre 2014 Barril $127 (abril 2011) Precio Combustibble ~1,27 €/l (media 2011)
¿¿¿¿ Entonces el precio actual se debe a que el barril está a 80 ?????