Croacia limita los precios de combustibles ante la subida del crudo por la guerra en Irán

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente de 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales se elevaría a 1,55 euros, ha explicado el primer ministro, Andrej Plenković. El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que, sin la medida anunciada hoy, costaría 1,72 euros por litro. Debido a la escalada de la guerra en Medio Oriente, los precios del crudo han subido hasta ahora más de un 25%.