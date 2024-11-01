edición general
Croacia, Hungría y México toparán los precios de los carburantes por la guerra en Irán

El corte en el estrecho de Ormuz y un conflicto que no termina han hecho que el coste de la gasolina se dispare, incluso tras los nuevos anuncios de Trump o el G7. Los precios todavía están lejos de los que se movían antes de empezar la guerra y, en las gasolineras, los precios disparados no vuelven a caer nunca con la misma fuerza con la que suben.

| etiquetas: croacia , hungría , méxico , carburantes , irán , guerra , energía
5 comentarios
Ze7eN #1 Ze7eN
Disculpen mi pregunta de extrema izquierda de hoy, ¿alguien controla el nivel de Comunismo actual en estos países?
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Europa empieza a tomar medidas económicas frente a la guerra: Portugal, Croacia o Hungría actúan ya para bajar el precio de los carburantes (Eslovenia tambien)
www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/europa-empieza-toma
Portugal rebaja de impuestos especiales al carburante para el diesel.
devilinside #3 devilinside
Croacia y Hungría son comunistas, sin duda alguna
#2 vGeeSiz *
En España si hacemos algo será como la última vez. El precio será el que sea y el gobierno subvencionará a los que echen carburante = Lo vais a pagar entre todos, conduzcais o no, aunque parezca que hemos hecho algo
#5 Leon_Bocanegra
#2 las distribuidoras asumían parte de esa rebaja
