Croacia, Hungría y México toparán los precios de los carburantes por la guerra en Irán

El corte en el estrecho de Ormuz y un conflicto que no termina han hecho que el coste de la gasolina se dispare, incluso tras los nuevos anuncios de Trump o el G7. Los precios todavía están lejos de los que se movían antes de empezar la guerra y, en las gasolineras, los precios disparados no vuelven a caer nunca con la misma fuerza con la que suben.