La crítica de Borja Iglesias sobre lo que está ocurriendo con el fútbol femenino: "Bonmatí y Putellas generan más que yo"

La crítica de Borja Iglesias sobre lo que está ocurriendo con el fútbol femenino: "Bonmatí y Putellas generan más que yo"

El jugador del Celta de Vigo comenta varios temas tabúes en el fútbol como la homosexualidad o la política

Torrezzno #3 Torrezzno
Pero es que Borja estas en el final de tu carrera y nunca generaste mas de las que mencionas
Veelicus #2 Veelicus
Bonmati y Putellas posiblemente ganen mas que Borja Iglesias en contratos publicitarios, pero en el campo de futbol generan bastante menos, asi de sencillo.
Chinchorro #4 Chinchorro
Tranqui, Borja, que aquí tienes unos cuantos meneantes explicándote porqué no llevas razón.

:troll:
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Bonmati o Putellas vienen a ser el equivalente femenino a Messi o CR.

¿Generan lo mismo que ellos?
#1 Katos
Ya esta el inútil este haciendo el subnormal... Y aún así no llegan a facturar más que cualquier otro jugador de fútbol masculino de primera división.

Record del mundo en asistencia a partido femenino y resulta que las entradas la regalaban.

Ahora tienen el foco porque hay ideología de tras, cuando además de ideología pidas cuentas positivas el futbol femenino no es tu apuesta.

Es como apostar que Borja Iglesias va a ganar el balón de oro ¿a cuanto cotiza la apuesta en Codere?.

Lo peor de todo. Que el fútbol femenino existe por el fútbol masculino a la vez que lo critica. Es ridículo.
#6 Somozano
Y está comparando las estrellas del fútbol femenino con un jugador mediocre del montón que solo es famoso por ser el único futbolista perroflauta podemita
