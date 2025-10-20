·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3849
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3950
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3672
clics
Nuevo bonus por entropía
4525
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
2814
clics
Virginia Giuffre fue golpeada y violada por ‘un conocido primer ministro’ en un ataque que rompió el hechizo de Epstein (inglés)
más votadas
504
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
510
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
456
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
374
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
507
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
51
clics
La crítica de Borja Iglesias sobre lo que está ocurriendo con el fútbol femenino: "Bonmatí y Putellas generan más que yo"
El jugador del Celta de Vigo comenta varios temas tabúes en el fútbol como la homosexualidad o la política
|
etiquetas
:
borja iglesias
,
celta de vigo
,
mujeres
,
fútbol
6
1
0
K
82
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
82
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Torrezzno
Pero es que Borja estas en el final de tu carrera y nunca generaste mas de las que mencionas
0
K
20
#2
Veelicus
Bonmati y Putellas posiblemente ganen mas que Borja Iglesias en contratos publicitarios, pero en el campo de futbol generan bastante menos, asi de sencillo.
0
K
14
#4
Chinchorro
Tranqui, Borja, que aquí tienes unos cuantos meneantes explicándote porqué no llevas razón.
0
K
11
#5
Atusateelpelo
Bonmati o Putellas vienen a ser el equivalente femenino a Messi o CR.
¿Generan lo mismo que ellos?
0
K
11
#1
Katos
Ya esta el inútil este haciendo el subnormal... Y aún así no llegan a facturar más que cualquier otro jugador de fútbol masculino de primera división.
Record del mundo en asistencia a partido femenino y resulta que las entradas la regalaban.
Ahora tienen el foco porque hay ideología de tras, cuando además de ideología pidas cuentas positivas el futbol femenino no es tu apuesta.
Es como apostar que Borja Iglesias va a ganar el balón de oro ¿a cuanto cotiza la apuesta en Codere?.
Lo peor de todo. Que el fútbol femenino existe por el fútbol masculino a la vez que lo critica. Es ridículo.
2
K
9
#6
Somozano
Y está comparando las estrellas del fútbol femenino con un jugador mediocre del montón que solo es famoso por ser el único futbolista perroflauta podemita
1
K
4
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Generan lo mismo que ellos?
Record del mundo en asistencia a partido femenino y resulta que las entradas la regalaban.
Ahora tienen el foco porque hay ideología de tras, cuando además de ideología pidas cuentas positivas el futbol femenino no es tu apuesta.
Es como apostar que Borja Iglesias va a ganar el balón de oro ¿a cuanto cotiza la apuesta en Codere?.
Lo peor de todo. Que el fútbol femenino existe por el fútbol masculino a la vez que lo critica. Es ridículo.