Cristina Fallarás: "La nuestra" será una red social feminista contra la violencia sexual  

En esta semana del 25-N, Cristina Fallarás nos visita en Radioactivas para hablarnos de "La nuestra", un proyecto de red social único en el mundo, impulsado por Acción Comadres, que en estos momentos tiene abierto una campaña de crowdfunding en www.goteo.org/project/la-nuestra
Su objetivo es crear “una red social feminista y soberana, que funcione a su vez como un archivo abierto y vivo de consulta y acumulación de testimonios de mujeres sobre violencia sexual.” Será un lugar seguro de la memoria colectiva de las mujeres contra la...
