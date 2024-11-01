edición general
Las crisis no son errores del sistema, son la fase de "recogida de cosecha": cómo el capital financiero absorbe la riqueza de la economía real mediante la inflación y la deuda

Análisis sobre cómo los ciclos económicos actuales no son fallos aleatorios, sino mecanismos de transferencia de riqueza desde las "rentas activas" (trabajadores, autónomos y PYMES) hacia las "rentas pasivas" (grandes inversores). Se plantea la crisis no como una recesión, sino como el momento en que el mercado financiero ejecuta la "recogida de beneficios", asfixiando la economía productiva real. Reflexión sobre la falta de planificación estratégica frente a la especulación global.

| etiquetas: economía , crisis , pymes , especulación , capitalismo , inflación , trabajo
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#0 ¿La entradilla es tu opinión? El artículo no deja entrever eso que dices. Las expresiones "transferencia de riqueza", "recogida de beneficios" o "economía real" no aparecen en el artículo enlazado.

Artículo que, por cierto, tiene toda la pinta de haber sido hecho mediante chatgpt ...
En plan "Hola, este es el libro que he escrito, hazme un resumen para mi blog"
Findeton #2 Findeton
Las crisis las crean los políticos, concretamente el sistema monetario fiduciario.
OCLuis #1 OCLuis
Y si escuchas a algunos, las pandemias también son otro tipo de recogida de la cosecha, pero con carácter de urgencia... además de una oportunidad para forrarse sin tener que te hagan muchas preguntas para quienes están en puestos clave en la administración del estado o tienen consortes en puestos clave en la administración del estado, o tienen hermanas en puestos clave en la administración del estado o de una comunidad autónoma.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Ah, si, claro, una crisis económica que acaba haciendo caer bancos y fondos de inversiones y provocando pérdidas enormes entre los grandes inversores son "recogidas de beneficios"

No tiene sentido ninguno. Cuando el crack del 29 no se "recogieron beneficios", se perdieron casi todos los beneficios acumulados durante los últimos años.
alehopio #5 alehopio *
El dinero es deuda ( es traer el trabajo futuro al presente y de esa forma mantener atados a los trabajadores en la necesidad de trabajar para los que controlan el dinero ):

QUIERO TODA LA TIERRA MAS EL CINCO POR CIENTO
omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/quiero-toda-la-tierra-mas-el-

A más :

www.meneame.net/story/cena-trump-lideres-big-tech-no-ha-sido-cena-ha-s

La explicación :…   » ver todo el comentario
