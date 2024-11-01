Las crisis no son errores del sistema, son la fase de "recogida de cosecha": cómo el capital financiero absorbe la riqueza de la economía real mediante la inflación y la deuda

Análisis sobre cómo los ciclos económicos actuales no son fallos aleatorios, sino mecanismos de transferencia de riqueza desde las "rentas activas" (trabajadores, autónomos y PYMES) hacia las "rentas pasivas" (grandes inversores). Se plantea la crisis no como una recesión, sino como el momento en que el mercado financiero ejecuta la "recogida de beneficios", asfixiando la economía productiva real. Reflexión sobre la falta de planificación estratégica frente a la especulación global.