Análisis sobre cómo los ciclos económicos actuales no son fallos aleatorios, sino mecanismos de transferencia de riqueza desde las "rentas activas" (trabajadores, autónomos y PYMES) hacia las "rentas pasivas" (grandes inversores). Se plantea la crisis no como una recesión, sino como el momento en que el mercado financiero ejecuta la "recogida de beneficios", asfixiando la economía productiva real. Reflexión sobre la falta de planificación estratégica frente a la especulación global.
| etiquetas: economía , crisis , pymes , especulación , capitalismo , inflación , trabajo
No tiene sentido ninguno. Cuando el crack del 29 no se "recogieron beneficios", se perdieron casi todos los beneficios acumulados durante los últimos años.
QUIERO TODA LA TIERRA MAS EL CINCO POR CIENTO
