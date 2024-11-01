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Crisis jet fuel: el 10 de abril cambia la aviación europea

Crisis jet fuel: el 10 de abril cambia la aviación europea

Ese día, los últimos cargamentos significativos de queroseno (jet fuel) provenientes del Golfo Pérsico habrán completado su travesía hacia el continente.

| etiquetas: diésel , combustible , crisis
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3 comentarios
4 1 1 K 61 actualidad
#1 DenisseJoel
Esperaré a que haya confirmación por parte de seres humanos antes de creérmelo.
1 K 26
cosmonauta #2 cosmonauta *
El jetfuel europeo se fabrica en Europa. Un 70% aproximadamente Una gran parte de el, en Países Bajos.
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capitan__nemo #3 capitan__nemo
Deberia haber mas transparencia de como va a ir la escasez y las cancelaciones. Supongo que será de forma gradual pero no sé si avisaran solo de un dia para otro o lo haran con una semana o mas de antelacion.
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menéame