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La crisis de Glovo siembra las dudas sobre el futuro de las apps de reparto si el negocio sigue en caída libre

La crisis de Glovo siembra las dudas sobre el futuro de las apps de reparto si el negocio sigue en caída libre

La inesperada ola de despidos y recortes de Glovo ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo de las apps de reparto en España. Con 750 repartidores afectados y la reducción de operaciones en más de 60 localidades, surgen dudas sobre si estas plataformas podrán mantener su negocio si la tendencia a la baja continúa. Y cuando creíamos que el delivery estaba en su mejor momento, Glovo, nuevamente se hace viral y esta vez por la ola de despidos que se le asocia. ¿Se está agotando el modelo de las apps de reparto a domicilio?.

| etiquetas: crisis , glovo , dudas , futuro , apps , reparto
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9 comentarios
9 2 0 K 113 actualidad
johel #1 johel *
Que cosas, resulta que sin esclavos en regimen de cacahuetes "la innovacion del reparto" ni era tan gran negocio, ni era innovacion, ni rentaba.
Las risas como entremos todos en economia de guerra y pedir mierdas a domicilio pase a ser un privilegio seguido de cerca de comer con regularidad.
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Arkhan #3 Arkhan
#1 Es que entrando en ese tipo de economía será uno de los primeros empleos en caer.
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Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
#1 ahora es cuando los Unga-unga que pululan por el mundo vendrán conque ha sido culpa de las regulaciones .
Y se quedarán tan anchos ,ampliando su cueva.
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johel #8 johel *
#7 Que no se diga que no nos sabemos la respuesta . La llevamos dando desde el 1800 (o antes)  media
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#2 Barriales
Su negocio se basa en la semi exclavitud. En cuanto tienen que pagar un simple sueldo mísero y cotizar por sus trabajadores, el negocio hace aguas.
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Arkhan #4 Arkhan
#2 Habría que ver si realmente el negocio no es sostenible por las condiciones de esclavitud que necesitan tener o porque alguien se esté embolsando demasiada pasta.
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#5 Barriales
#4 las dos. Pero la primera, es indiscutible.
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Arkhan #6 Arkhan
#5 Pues eso es muy importante, no puedes saber la realidad de si un negocio es realmente rentable si el propietario tiene barra libre para sacar de la caja todo lo que quiera sin ningún límite.
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#9 EISev
#6 no hacía falta ni sacar de la caja, les financiaban el crecimiento artificialmente quemando dinero en marketing a manos llenas

Lo de pagar nóminas o no, eran migajas comparado con las rondas de inversión
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menéame