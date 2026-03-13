La crisis de Glovo siembra las dudas sobre el futuro de las apps de reparto si el negocio sigue en caída libre

La inesperada ola de despidos y recortes de Glovo ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo de las apps de reparto en España. Con 750 repartidores afectados y la reducción de operaciones en más de 60 localidades, surgen dudas sobre si estas plataformas podrán mantener su negocio si la tendencia a la baja continúa. Y cuando creíamos que el delivery estaba en su mejor momento, Glovo, nuevamente se hace viral y esta vez por la ola de despidos que se le asocia. ¿Se está agotando el modelo de las apps de reparto a domicilio?.