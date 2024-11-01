edición general
Crisis de la medicina

Bajo el paradigma social capitalista, la función de la medicina es mantener a la fuerza de trabajo productiva. La prioridad no es el bienestar general sino la gestión eficiente de la fuerza de trabajo. Todo sometido a una lógica inmediatista que no contempla la inversión en medidas como la prevención de enfermedades o la detección temprana como herramientas que confluyan el bienestar y la eficiencia económica. A ello se suma una desconfianza generalizada hacia la medicina científica además de la proliferación de pseudoterapias.

Supercinexin #2 Supercinexin
Buen artículo, terminaré de leerlo luego. Se agradece leer éste tipo de envíos serios entre tanta "noticia" de panfletillos de intenné.
cocolisto #1 cocolisto
.... "la función de la medicina es mantener a la fuerza de trabajo productiva". Y encima haciendo ricos a sus propietarios, mientras te ponen a punto para, seguir siendo explotados.
cosmonauta #4 cosmonauta
Estos tíos viven en Babia.
#3 VFR
No hay por donde cogerlo, el artículo miente más que habla (y eso que es largo de cojones). No se ajusta a la realidad
