edición general
4 meneos
22 clics
La crisis en la casa real noruega se agrava: la cercana amistad de Mette-Marit con Jeffrey Epstein

La crisis en la casa real noruega se agrava: la cercana amistad de Mette-Marit con Jeffrey Epstein

La desclasificación de los miles de archivos del caso Epstein por parte de la administración Trump no ha sacudido únicamente a la casa real británica, y en concreto, al expríncipe Andrés. También a la monarquía noruega. Centenares de mensajes entre la princesa Mette-Marit y el pedófilo desvelan que no solo mantenían una relación de amistad de años, sino que coqueteaban. Tal y como ha podido conocer el diario El País, en las comunicaciones publicadas, se confirma que la princesa y el empresario se vieron en algunas ocasiones, aunque nunca pisó

| etiquetas: mette-marit , jeffrey epstein
3 1 0 K 41 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Crisis por no llamarlo escándalo, aberración, crimen...
1 K 19
#2 drstrangelove
Que las monarquías europeas estaban en el ajo se veía venir de lejos. Si fue Alfonso XIII el primero que hizo cine porno en España, a saber el resto cómo estarían.
1 K 17
#3 DonaldBlake
A mí me sorprende mucho no ver por ahí el nombre del emérito.
1 K 15
#4 luckyy
Como para seguir creyendo en el suicidio de este hombre teniendo ese ramillete de amistades y con el asesino de Aznar entre ellos
0 K 7

menéame