Criptoacojone en Francia: las cifras de la violencia siguen aumentando

Francia ha pasado de considerar marginales los secuestros relacionados con criptomonedas en 2024 a contabilizar unos 30 casos en 2025 y más de 40 delitos en los cuatro meses que llevamos de 2026. El patrón es siempre similar: quienes dan las órdenes están en el extranjero, quienes las ejecutan son jóvenes, a veces incluso menores de 18 años. Son «comandos» de 4 a 20 personas contratadas por unos pocos miles de euros para vigilar o atacar a los objetivos, a veces secuestrándolos para que «suelten las claves».
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Sí, es posible conocer al propietario de una cartera de criptomonedas, aunque es difícil y no directo. Las transacciones son públicas en la blockchain (seudónimas), pero se pueden vincular a una identidad real si la billetera interactúa con un exchange centralizado (CEX) que requiera verificación de identidad (KYC) o mediante análisis forense.
¿No conseguirán acceso estas redes criminales de alto nivel a las identidades de los propietarios?
Pues que esperaban!
Pavel Durov, el CEO de Telegram, ha relacionado los diversos fallos de seguridad que ha habido en algunas empresas con los de la Agencia de Seguridad Francesa, a la que aprovecha para lanzarle una tarascada. Viene a decir que combinando filtraciones como las de Ledger, que en 2020 expuso cerca de un millón de correos electrónicos, con unos 272.000 registros completos con la identidad, dirección postal, email y teléfono de la Agencia dice se ha creado un caldo de
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El tipo tenía un 2FA con huella digital y le envían a la familia el único dedo que tenía registrado en la aplicación. Un agente de la policía científica le pide a su mujer que inicie sesión en el portátil del susodicho "para una cosa", el tipo tenía la contraseña guardada en Chrome y el agente, con un molde del dedo, transfiere todo el dinero a una de sus cuentas. El tipo muere. Ganan los malos. Fin.
PD: Es ficción.