Criptoacojone en Francia: las cifras de la violencia siguen aumentando

Francia ha pasado de considerar marginales los secuestros relacionados con criptomonedas en 2024 a contabilizar unos 30 casos en 2025 y más de 40 delitos en los cuatro meses que llevamos de 2026. El patrón es siempre similar: quienes dan las órdenes están en el extranjero, quienes las ejecutan son jóvenes, a veces incluso menores de 18 años. Son «comandos» de 4 a 20 personas contratadas por unos pocos miles de euros para vigilar o atacar a los objetivos, a veces secuestrándolos para que «suelten las claves».