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Criptoacojone en Francia: las cifras de la violencia siguen aumentando

Francia ha pasado de considerar marginales los secuestros relacionados con criptomonedas en 2024 a contabilizar unos 30 casos en 2025 y más de 40 delitos en los cuatro meses que llevamos de 2026. El patrón es siempre similar: quienes dan las órdenes están en el extranjero, quienes las ejecutan son jóvenes, a veces incluso menores de 18 años. Son «comandos» de 4 a 20 personas contratadas por unos pocos miles de euros para vigilar o atacar a los objetivos, a veces secuestrándolos para que «suelten las claves».

| etiquetas: criptoacojone , secuestros , francia
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4 comentarios
2 0 0 K 28 actualidad
#2 Pitchford
Según la IA:
Sí, es posible conocer al propietario de una cartera de criptomonedas, aunque es difícil y no directo. Las transacciones son públicas en la blockchain (seudónimas), pero se pueden vincular a una identidad real si la billetera interactúa con un exchange centralizado (CEX) que requiera verificación de identidad (KYC) o mediante análisis forense.

¿No conseguirán acceso estas redes criminales de alto nivel a las identidades de los propietarios?
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Kasterot #1 Kasterot
Criptobros que postean sus ganancias y cartera acojonados.
Pues que esperaban!
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sorrillo #4 sorrillo
#1 Del contenido del meneo:

Pavel Durov, el CEO de Telegram, ha relacionado los diversos fallos de seguridad que ha habido en algunas empresas con los de la Agencia de Seguridad Francesa, a la que aprovecha para lanzarle una tarascada. Viene a decir que combinando filtraciones como las de Ledger, que en 2020 expuso cerca de un millón de correos electrónicos, con unos 272.000 registros completos con la identidad, dirección postal, email y teléfono de la Agencia dice se ha creado un caldo de

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Cuñado #3 Cuñado *
Y luego está el tremebundo caso de David Balland, cofundador de Ledger al que los secuestradores llegaron a amputarle un dedo para exigir un rescate (unos 4 millones de euros).

El tipo tenía un 2FA con huella digital y le envían a la familia el único dedo que tenía registrado en la aplicación. Un agente de la policía científica le pide a su mujer que inicie sesión en el portátil del susodicho "para una cosa", el tipo tenía la contraseña guardada en Chrome y el agente, con un molde del dedo, transfiere todo el dinero a una de sus cuentas. El tipo muere. Ganan los malos. Fin.

PD: Es ficción.
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menéame