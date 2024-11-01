edición general
4 meneos
36 clics
Los criadores de gochu asturcelta: «La preocupación es máxima. La peste porcina puede acabar con la raza en 24 horas»

Los criadores de gochu asturcelta: «La preocupación es máxima. La peste porcina puede acabar con la raza en 24 horas»

«Que siga avanzando o no es una lotería. Y, si llega a Asturias, la situación va a ser muy complicada porque tenemos muchos jabalíes y una orografía compleja», advierten

| etiquetas: criadores , gochu asturcelta , asturias , peste porcina
4 0 1 K 32 actualidad
3 comentarios
4 0 1 K 32 actualidad
manzitor #2 manzitor
La PPA lleva tiempo en Europa. Algunos expertos dicen que brotes así son lógicos. La población de jabalí descontrolada no ayuda.
0 K 13
#3 TusT
Donde está la inmunidad de rebaño?
0 K 12
ChatGPT #1 ChatGPT
Pensé que ponía goku …
0 K 11

menéame