·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9442
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
12984
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
6736
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
6629
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5807
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
388
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
437
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"
462
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
479
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
458
El ultra RAÚL ALFONSO PAREDES me ha pagado 30.000 euros de INDEMNIZACIÓN
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
36
clics
Los criadores de gochu asturcelta: «La preocupación es máxima. La peste porcina puede acabar con la raza en 24 horas»
«Que siga avanzando o no es una lotería. Y, si llega a Asturias, la situación va a ser muy complicada porque tenemos muchos jabalíes y una orografía compleja», advierten
|
etiquetas
:
criadores
,
gochu asturcelta
,
asturias
,
peste porcina
4
0
1
K
32
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
manzitor
La PPA lleva tiempo en Europa. Algunos expertos dicen que brotes así son lógicos. La población de jabalí descontrolada no ayuda.
0
K
13
#3
TusT
Donde está la inmunidad de rebaño?
0
K
12
#1
ChatGPT
Pensé que ponía goku …
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente