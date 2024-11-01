«Creo que es una obra maestra de la literatura». ha dicho El Gran Wyoming sobre una novela de Vargas Llosa

Me impresionan mucho escritores con los que no tengo nada que ver, como puede ser Vargas Llosa. Creo que Conversación en la catedral es una obra maestra de la literatura. Sin más. La historia es muy parecida a la nuestra: el padre del protagonista se ve que es mala gente, de un régimen anterior, y el hijo para saber quién era su padre convoca al chófer. Qué buena idea, al final es el chofer el que sabe si estaba de putas o en misa.