«Creo que es una obra maestra de la literatura». ha dicho El Gran Wyoming sobre una novela de Vargas Llosa

Me impresionan mucho escritores con los que no tengo nada que ver, como puede ser Vargas Llosa. Creo que Conversación en la catedral es una obra maestra de la literatura. Sin más. La historia es muy parecida a la nuestra: el padre del protagonista se ve que es mala gente, de un régimen anterior, y el hijo para saber quién era su padre convoca al chófer. Qué buena idea, al final es el chofer el que sabe si estaba de putas o en misa.

Torrezzno #6 Torrezzno
#4 eh no. Buen escritor pero cero innovación. Todas sus obras son refritos de algo existente
Rogue #1 Rogue
Vargas Llosa es un fascista de los que nunca me leería un libro suyo.
Asco es poco.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Creo que haces mal, porque era un buen escritor, por mucho asco que diera como persona. Te recomiendo, por ejemplo, "La fiesta del chivo", sobre la dictadura de la República Dominicana.
#3 Almirantecaraculo
#1 hay que aprender a separar obra de autor. Y te lo digo con pesar en mi corazón.
El último chasco me lo lleve leyendo a Posteguillo en su ultimo libro.
Separando el grano de la paja y siendo (o intentando ser) un público crítico se puede aprender y disfrutar incluso leyendo "mi lucha".
Mesto #4 Mesto *
#1 Fue un genio de la literatura, de los más grandes de toda la historia y dentro de mil años su obra será estudiada como estudiamos hoy a Poe, Austen, o Cervantes.

Tú sesgo ideológico te cierra la puerta a leer a uno de los grandes, genio entre los genios, de toda la raza humana.
#5 Borgiano
#1 Tú mejor que no lo leas
babuino #7 babuino
#1 el autor y su obra.
Si no somos capaces de desligarnos cuando, años, décadas o siglos después, los juzgamos, no disfrutaremos de gran parte de lo mejor de la humanidad.
