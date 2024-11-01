edición general
Crece la mortalidad infantil en Argentina por primera vez en 20 años en medio del desmantelamiento del sistema público

Por primera vez desde 2002 ha aumentado la mortalidad infantil en Argentina, rompiendo con una tendencia de descenso que enciende las alarmas. El último dato oficial revelado es sobre el 2024, primer año del Gobierno ultra de Javier Milei, que indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Supercinexin #3 Supercinexin
Pues habrá que pasar más motosierra para arreglarlo. En concreto, pasarla por el departamento de zurdos boludos que hacen éstas estadísticas sobre mortalidad infantil.

En 2027, estadísticas sobre mortalidad infantil: cero. Una reducción del 100%. Un mishón de votoh má para Milei.
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
#3 como homer simpson: si no lo veo, no es ilegal.
#4 concentrado
La solución pasa por aplicar lo mismo que Trump en EEUU: si determinados datos son malos, se deja de dar esos datos. Se elimina de la estadística y punto.
Chinchorro #1 Chinchorro
Libertaz, carajo.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
No se podía saber.
#7 angar300
Sólo espero que los argentinos que huyen del régimen con papeles españoles y derecho a votar, no lo hagan a Vox o al PP. Con hundir a un país ya es suficiente...
#9 cosko
#7 Al no ser que sean españoles no tienen derecho a votar.
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
la motosierra esta funcionando correctamente. no hay mas que ver. circulen por favor
cax #8 cax
La libertá de los de arriba es nuestra esclavitud. Hay tantos ejemplos en la historia que parece mentira que haya que recordarlo cada día.

Claro, las ratas fascistas invierten millones de euros para que la gente opine lo contrario y el ejército de fachapobres dispuestos a vender su propia vida sigue creciendo.
#10 cosko
Pregunta seria: ¿Cómo casa esta estadística con la que dice que la pobreza ha disminuido en Argentina?
