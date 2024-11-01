Crece la mortalidad infantil en Argentina por primera vez en 20 años en medio del desmantelamiento del sistema público

Por primera vez desde 2002 ha aumentado la mortalidad infantil en Argentina, rompiendo con una tendencia de descenso que enciende las alarmas. El último dato oficial revelado es sobre el 2024, primer año del Gobierno ultra de Javier Milei, que indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.