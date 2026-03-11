Crece el interés por las empresas que construyen búnkeres en Cataluña: “No paramos de recibir llamadas”

En los últimos meses, el temor generado por los conflictos abiertos en diferentes partes del mundo ha incrementado el interés por sus servicios. De hecho, Ortuño asegura que, desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, las consultas se han multiplicado “como mínimo” por cuatro, aunque ha dejado claro que no necesariamente todas se traducen en compras. Afirma que, en las últimas dos semanas, han cerrado la construcción de once búnkeres.