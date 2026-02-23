edición general
Lo creas o no, estos vehículos eléctricos ya son mayoría en Europa: el 60% de los vendidos en 2025 eran ‘cero emisiones’

Desde la organización ecologista, Transport & Environment (T&E), han publicado un interesante estudio: casi el 60% de los autobuses que circulan ya por Europa son totalmente eléctricos.

#2 EISev *
"casi el 60% de los autobuses que circulan ya por Europa son totalmente eléctricos"

No me lo creo. Quizás de los matriculados, pero en circulación no

El enlace lo explica, es el porcentaje sobre las compras de autobuses nuevos, no sobre el total en circulación

#0 si puedes corrige la entradilla. Tal como está es errónea  media
