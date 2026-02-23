·
6
meneos
16
clics
Lo creas o no, estos vehículos eléctricos ya son mayoría en Europa: el 60% de los vendidos en 2025 eran ‘cero emisiones’
Desde la organización ecologista, Transport & Environment (T&E), han publicado un interesante estudio: casi el 60% de los autobuses que circulan ya por Europa son totalmente eléctricos.
etiquetas
:
coches
eléctricos
autobuses
#1
Trigonometrico
*
Desde la otra fuente principal en España:
forococheselectricos.com/movilidad/ventas-autobuses-electricos-se-disp
0
K
13
#2
EISev
*
"casi el 60% de los autobuses que circulan ya por Europa son totalmente eléctricos"
No me lo creo. Quizás de los matriculados, pero en circulación no
El enlace lo explica, es el porcentaje sobre las compras de autobuses nuevos, no sobre el total en circulación
#0
si puedes corrige la entradilla. Tal como está es errónea
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
