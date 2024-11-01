ENLACE CORRECTO: www.msn.com/es-es/dinero/noticias/cotizar-es-un-derecho-no-un-castigo/
No, los autónomos no pagan más impuestos que el resto. Simplemente no es verdad. No pagan más IRPF, ni tampoco más IVA. Al contrario, pueden desgravarse legalmente una parte del IVA que recaudan por medio de gastos relacionados con su trabajo, algo que un empleado por cuenta ajena no puede hacer.
Por cierto, hay algunas propuestas muy interesantes para que las empresas dejen de recaudar el IVA de sus ventas y que se cargue automáticamente y directamente al comprador. En estas propuestas las empresas dejan de poder desgravarse el IVA total o parcialmente. Ojala alguna vez lo veamos para ver como todos estos empresarios que se quejan amargamente de la declaración de IVA obtienen lo que quieren y se empobrecen en el proceso.
Un derecho es algo que uno puede elegir ejercerlo o no.
Aquí no hay elección, es una obligación.
Y los trabajadores huérfanos.
Me da la impresión de que como me de por investigar los salarios de los trabajadores de El Diario se me va a hacer muy hipócrita el señor este.
Edito: el enlace ya está en la entradilla. ¡Gracias! Es un tema que me interesa.
Es que eso lo hace la empresa.
Escolar no es ni mucho menos de los peores influencers de izquierdas, pero este artículo es una mamarrachada.