Cotizar es un derecho, no un castigo

ENLACE CORRECTO: www.msn.com/es-es/dinero/noticias/cotizar-es-un-derecho-no-un-castigo/ No, los autónomos no pagan más impuestos que el resto. Simplemente no es verdad. No pagan más IRPF, ni tampoco más IVA. Al contrario, pueden desgravarse legalmente una parte del IVA que recaudan por medio de gastos relacionados con su trabajo, algo que un empleado por cuenta ajena no puede hacer.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
A ver, señor Escolar, un asalariado nunca, jamás, le hace el trabajo, y encima gratis, a la administración, recaudándole el IVA, y encima por anticipado de facturas no pagadas, como sí está obligado a hacer un trabajador autónomo. A partir de ahí, ¿dónde está la injusticia de que un asalariado no pueda desgravarse en gastos por su profesión un IVA que no recauda gratis a la administración? No hay más preguntas
Marsela #5 Marsela
#1 No puedo entrar en el enlace, me sale error. Pero viendo tu mensaje (con el que estoy de acuerdo) parece que se trata de otro artículo del tipo "poner a pelear al último contra el penúltimo".
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
#5 Mira mi comentario #4 y sabrás dónde encontrar el enlace correcto. saludos
Marsela #14 Marsela
#7 Gracias, ya lo vi edité mi comentario anterior para evitar malentendidos. Un saludo!!
#16 estreñido
#1 Es que la empresa no hace el trabajo gratis, lo hace a cambio de no pagar IVA ella misma. Así que una empresa no recauda gratis ningún impuesto, recibe un sustancial pago por ello.

Por cierto, hay algunas propuestas muy interesantes para que las empresas dejen de recaudar el IVA de sus ventas y que se cargue automáticamente y directamente al comprador. En estas propuestas las empresas dejan de poder desgravarse el IVA total o parcialmente. Ojala alguna vez lo veamos para ver como todos estos empresarios que se quejan amargamente de la declaración de IVA obtienen lo que quieren y se empobrecen en el proceso.
wildseven23 #17 wildseven23
#1 Esto es una falacia. Eso de "trabajar gratis para la administración" lo hacen los departamentos de finanzas de las empresas, y estas sí que se desgravan el IVA por los gastos de las mismas.
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
Yo que creía que era una marca de güisqui.  media
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
No es un derecho, es una obligación.

Un derecho es algo que uno puede elegir ejercerlo o no.
Aquí no hay elección, es una obligación.
eltxoa #8 eltxoa
EL odio que le tiene la izquierda kamikaze a los trabajadores por cuenta propia!
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#8 ¿Qué es "la izquierda kamikaze"?
eltxoa #11 eltxoa
#10 La autodenominada izquierda que busca su autodestrucción para legitimarse
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
#11 ¿Puedes explicarlo mejor? No le veo el más mínimo sentido.
eltxoa #15 eltxoa *
#12 Afirman ser de izquierdas. No aplican ni defienden políticas de izquierdas. Defienden otras cosas que no tienen que ver con la izquierda. Y que tienen hasta los cojones a la clase trabajadora. No atienen a las advertencias y siguen en las mismas dinámicas que están hundiendo a la izquierda haciendo que brote la extremo derecha. Una autodenominada izquierda que vuela a su propia destrucción como hacían los kamikazes.

Y los trabajadores huérfanos.
#9 Abril_2025
Da para ley universal: las sociedades donde los empleos precarios están mejor remunerados son también las más avanzadas. El tipo de país donde me gustaría vivir.

Me da la impresión de que como me de por investigar los salarios de los trabajadores de El Diario se me va a hacer muy hipócrita el señor este.
Marsela #2 Marsela *
"This page doesn’t exist or can’t be found." :-O

Edito: el enlace ya está en la entradilla. ¡Gracias! Es un tema que me interesa. :-)
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
#2 gracias por el aviso. acabo de poner el enlace completo, correcto, en la entradilla. no soy admin así que no puedo hacer nada más. saludos
#13 encurtido
Al contrario, pueden desgravarse legalmente una parte del IVA que recaudan por medio de gastos relacionados con su trabajo, algo que un empleado por cuenta ajena no puede hacer.

Es que eso lo hace la empresa.

Escolar no es ni mucho menos de los peores influencers de izquierdas, pero este artículo es una mamarrachada.
