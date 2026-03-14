El coste del escudo antiapagón de Red Eléctrica sube un 58% desde el inicio de la guerra

Frente a los 7 ciclos programados en toda España a la hora del blackout, REE ha programando desde entonces una media de 25 centrales (hasta 30, en momentos puntuales) a través de las restricciones técnicas, que son mucho más caras. Es un mecanismo para corregir en tiempo real los desequilibrios inesperados entre producción y demanda y las incidencias en la red, por el que REE modifica sus programas, con costes adicionales, para asegurar la seguridad del suministro.