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El coste del escudo antiapagón de Red Eléctrica sube un 58% desde el inicio de la guerra

El coste del escudo antiapagón de Red Eléctrica sube un 58% desde el inicio de la guerra

Frente a los 7 ciclos programados en toda España a la hora del blackout, REE ha programando desde entonces una media de 25 centrales (hasta 30, en momentos puntuales) a través de las restricciones técnicas, que son mucho más caras. Es un mecanismo para corregir en tiempo real los desequilibrios inesperados entre producción y demanda y las incidencias en la red, por el que REE modifica sus programas, con costes adicionales, para asegurar la seguridad del suministro.

| etiquetas: servicios de ajuste , restricciones técnicas , ree
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4 comentarios
6 1 0 K 68 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El gas no está cerrando el precio en la subasta, 16 horas a un ridículo 10 €/MWh o a cero.
Pero las restricciones técnicas o servicios de ajuste llegan a los 40 €/ MWh

Por lo que esta vez el aplicar la excepción ibérica no valdría para nada.  media
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#4 Cualicuatrototem
#1 De la noticia he entendido que es escudo está basado "en la programación masiva de centrales de ciclo combinado de gas", ¿si se topa del gas no toparía el coste del escudo también?
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correcorrecorre #2 correcorrecorre
O eso o... Posibilidad de que se vaya al carajo otra vez la red electrica o quitar el escudo antiapagón... Difícil elección
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#3 endy *
Escudo antiapagón en Europa occidental en 2026.
Es decir que antes jugaban al limite.
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menéame