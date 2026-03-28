"Si las cosas no cambian, no sobreviviremos. En la industria automotriz estamos luchando por nuestra propia supervivencia". El CEO de Toyota lanza una advertencia a la industria

La industria automotriz está inmersa en la que probablemente sea la mayor transformación de su historia: la electrificación, la conducción autónoma y la digitalización han puesto patas arriba el sector. Toyota sigue siendo el mayor fabricante de automóviles del mundo; sin embargo, no está a salvo de la amenaza que representa el auge de la industria china, motivo por el que está tomando medidas para mejorar su competitividad.