"Si las cosas no cambian, no sobreviviremos. En la industria automotriz estamos luchando por nuestra propia supervivencia". El CEO de Toyota lanza una advertencia a la industria

La industria automotriz está inmersa en la que probablemente sea la mayor transformación de su historia: la electrificación, la conducción autónoma y la digitalización han puesto patas arriba el sector. Toyota sigue siendo el mayor fabricante de automóviles del mundo; sin embargo, no está a salvo de la amenaza que representa el auge de la industria china, motivo por el que está tomando medidas para mejorar su competitividad.
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La industria sobrevivira. En otro sitio, con otros fabricantes, y seguramente con loa puestoa de trabajo en otros paises.
Lo que pasara es que viviremos como esos pises pobres que nos daban asco antes. Esos del tercer mundo que solo pueden importar, porque no pueden producir en el mercado global
Que durante años la gente pensase que necesitaba un mamotreto de 1600 kilos para llevar a la familia y lo haya convertido en el nuevo estándar no te obliga a comprarlo.
En casa somos 4 y el coche que tenemos para viajes mide 4m y nos arreglamos perfectamente. Nos pensaremos algo más grande cuando mis padres no puedan conducir y tengamos que ir 6 en el mismo vehículo, y aún en ese caso hay Dacia Jogger por menos de 20.000€