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"Si las cosas no cambian, no sobreviviremos. En la industria automotriz estamos luchando por nuestra propia supervivencia". El CEO de Toyota lanza una advertencia a la industria

"Si las cosas no cambian, no sobreviviremos. En la industria automotriz estamos luchando por nuestra propia supervivencia". El CEO de Toyota lanza una advertencia a la industria

La industria automotriz está inmersa en la que probablemente sea la mayor transformación de su historia: la electrificación, la conducción autónoma y la digitalización han puesto patas arriba el sector. Toyota sigue siendo el mayor fabricante de automóviles del mundo; sin embargo, no está a salvo de la amenaza que representa el auge de la industria china, motivo por el que está tomando medidas para mejorar su competitividad.

| etiquetas: ceo , toyota , coche , automóvil , byd , catl
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9 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
Dramaba #3 Dramaba
"Si las cosas no cambian..." Cambiad vosotros, mamones!!
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#5 EISev *
#3 aunque a alguno le sorprenda de eso va el discurso. De convencer a los mandos intermedios, divisiones regionales, comités de empresa, accionistas, empleados, contratistas etc del "agárrense que vienen curvas".
1 K 22
Aguarrás #6 Aguarrás
#3 ¿Cambiar?. Putos Japos, llevan abusando con los precios décadas con la justísima innovación y se van a ir al hoyo por su inmovilismo. ¬¬
1 K 24
tul #1 tul
Siguiente!
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Andreham #4 Andreham
Necesitamos más subvenciones y más aranceles para poder subirnos más el sueldo a los CEOs, o no podremos mantener nuestro nivel de vida.
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#2 CosaCosa
Tecnicamente, no habla de la industria automotriz. Habla de su empresa.

La industria sobrevivira. En otro sitio, con otros fabricantes, y seguramente con loa puestoa de trabajo en otros paises.

Lo que pasara es que viviremos como esos pises pobres que nos daban asco antes. Esos del tercer mundo que solo pueden importar, porque no pueden producir en el mercado global
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#7 parladoiro
#2 cualquier parecido de esta noticia con las declaraciones es pura coincidencia: toyotatimes.jp/en/toyota_news/1094.html
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babuino #8 babuino
El coche es uno de los pilares de la sociedad de consumo que tenemos. Si la gente ya no puede comprar, o mejor dicho, si ya no puede endeudarse para pagar durante años y años un coche, mal vamos. Un coche para una familia sale hoy por 40k euros, un coche medio. Da igual si híbrido, gasolina o eléctrico, más o menos es el precio de un coche familiar "estándar" de hoy. Eso no se lo puede permitir la familia media.
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#9 EISev
#8 no estoy de acuerdo. Un SUV enorme y pesado está en ese precio. Pero hace años un coche familiar era un utilitario, un Clio, un R-19, un Seat 600

Que durante años la gente pensase que necesitaba un mamotreto de 1600 kilos para llevar a la familia y lo haya convertido en el nuevo estándar no te obliga a comprarlo.

En casa somos 4 y el coche que tenemos para viajes mide 4m y nos arreglamos perfectamente. Nos pensaremos algo más grande cuando mis padres no puedan conducir y tengamos que ir 6 en el mismo vehículo, y aún en ese caso hay Dacia Jogger por menos de 20.000€
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menéame